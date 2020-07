Esteban Moctezuma descartó estar contagiado de COVID-19 tras reunirse con Arturo Herrera

Esteban Moctezuma-especial

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Esteban Moctezuma Barragán, aseguró que no está contagiado de COVID-19 a pesar de haberse reunido en tres ocasiones con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera y quien fue diagnosticado recientemente con la enfermedad.

A través de su cuenta de Twitter, Moctezuma Barragán aseguró que se encuentra siguiendo los protocolos sanitarios.

“Gracias a quienes amablemente preguntan por mi salud. No estoy contagiado, sigo los protocolos de la Secretaría de Salud”. Estuve 3 veces con el Secretario Arturo Herrera previo a su diagnóstico positivo para Covid-19″ escribió.

En un segundo mensaje, el titular de la SEP aseguró estar laborando con todas las medidas de prevención.

“Estoy trabajando diario con poca gente para garantizar sana distancia y aplicar las medidas de prevención. Por ello, no me he presentado a eventos de más personas. En un par de días concluye el período de observación y ¡afortunadamente estoy bien y de buenas! Abrazo con afecto”, destacó.

La última ocasión en la que Moctezuma Barragán estuvo con el secretario de Hacienda fue el pasado 18 de junio en Hidalgo, una semana antes de anunciar su diagnóstico.

En un inicio se informó que Arturo Herrera tuvo contacto con al menos 60 personas antes de ser diagnosticado con COVID-19 por lo que iniciaron con la localización de cada uno de ellos. Pero después la lista se acotó a 42 contactos, de los cuales, cuatro han dado positivo al nuevo coronavirus, así lo informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

“Del total de personas identificadas como potenciales contactos, después de hacer la intervención de cada una de ellas en el interrogatorio, se acotó la lista a 42 personas, son 42 las personas que tiene la clasificación de ser contacto del caso confirmado (Arturo Herrera)”.

Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez)

“De estas 42 personas solamente se identifican seis como casos sospechosos, es decir que presentaron síntomas de la enfermedad, se les tomó muestra y cuatro salieron confirmadas”, explicó.

Alomía explicó que si bien son contactos de Arturo Herrera, no hay certeza de que se hayan contagiado por él, ya que “por la fecha de inicio de síntomas de éstas personas pueden haber tenido un contacto común para todas ellas o pudieron haberse contagiado en otro lugar”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, hizo referencia a la foto protocolaria tomada el pasado 22 de junio en la que Rabindranath Salazar, recién nombrado subsecretario de Gobernación (quien dio positivo a COVID-19), sale con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Arturo Herrera, titular de Hacienda; Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Diana Álvarez Maury, designada directora del Banco del Bienestar.

“Pudimos documentar que en el caso de nuestro compañero, el licenciado Salazar, él no fue durante la foto que fue contacto relevante, fue después. Estuvo en sesiones de trabajo diversas en contacto con quienes le pudieron haber infectado, uno de ellos es el secretario de Hacienda”, dijo López Gatell.

