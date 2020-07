Becas para el Bienestar Benito Juárez: cómo puedo actualizar mis datos para registrarme

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez realiza un proceso de validación en los meses de febrero y septiembre. (Foto: @BecasBenito)

Alumnos del nivel medio superior mantienen su registro para recibir sus Becas para el Bienestar Benito Juárez, ya que en días pasados se dio a conocer que aún no hay una fecha límite para llevar a cabo el proceso.

Los estudiantes que ya se encuentran inscritos en el programa pueden realizar el procedimiento para recibir su apoyo bimestral de 1,600 pesos desde su teléfono celular o cualquier dispositivo móvil.

Sin embargo, hay quienes no pueden seguir su registro debido a que sus datos no se encuentran actualizados, ya que la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez realiza un proceso de validación en los meses de febrero y septiembre. Aunque es posible que el plantel educativo no cuente con los datos de contacto más reciente.

La plataforma de registro se saturó debido a la alta demanda. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

¿Cómo puedo actualizar mis datos para registrarme?

La Coordinación Nacional de Becas recomendó a los alumnos lo siguiente:

*Contactar al representante de becas de tu plantel educativo para actualizar y corregir todos los datos que sean necesarios.

* En caso de que se tengan problemas para contactarlo, el interesado podrá escribir al correo: atencion.mediasup@becasbenitojuarez.gob.mx, en donde analizarán la situación.

Desde el pasado 24 de junio la plataforma Bienestar Azteca donde llevan a cabo el registro colapsó, debido a la alta demanda, pues son al menos cuatro millones de becarios de educación media superior los que buscan dicha ayuda.

Incluso, las autoridades gubernamentales anunciaron que se encuentran solucionando problemas técnicos que implican ampliar la banda ancha del sitio web, para que puedan completar sin problema los pasos solicitados.

Los planteles se encuentran cerrados. (Foto: @BecasBenito)

Se informó que durante el proceso nacional de registro que inició el 23 y 24 de junio, se contabilizaron al menos 197,000 conexiones simultáneas.

Por ello, el sistema colapsó y tuvieron que ampliar el tiempo para lograr su objetivo, sin hasta el momento dar una fecha para hacerlo.

Es importante recordar a las y los becarios que no existe fecha límite para su registro en la plataforma por lo que continuará en operación aun cuando haya concluido el ciclo escolar y el pago de la beca está asegurado para todas y todos los becarios.

Y es que debido a la pandemia de COVID-19, los planteles educativos donde normalmente se entregaban los pagos fueron cerrados, con el objetivo de salvaguardar la salud de los becarios.

En ese sentido, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se vio en la necesidad de crear una plataforma electrónica donde los estudiantes pueden ingresar y retirar el apoyo.

El registro se realiza vía internet. (Foto: Pixabay)

En medio de la incertidumbre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró en días pasados, que las becas se entregarán pese a las demoras ocasionadas por la saturación en la app.

El mandatario dio tranquilidad a los estudiantes, pues afirmó que los recursos sí se van a otorgar aunque haya pasado la fecha límite de registro de acuerdo con el calendario que presentaron en días anteriores.

“Puede significar una demora, pero van a entregarse las becas. Ya se dio un comunicado”, afirmó el mandatario durante su tradicional conferencia matutina.

En su visita al Estado de México, López Obrador explicó que uno de los motivos de la saturación en la aplicación, podría deberse a la emisión de tarjetas bancarias, para que alrededor de cuatro millones de estudiantes puedan retirar el apoyo.

“Seguramente lo que se está haciendo es que se están entregando tarjetas, ahora ya se puede que menores de 18 años accedan a sus cuentas y están haciendo estos cambios. Puede ser que se deba eso”, dijo el mandatario mexicano.

