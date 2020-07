Informe de López Obrador 1 de julio: cómo y dónde ver el discurso del presidente a dos años de su triunfo

Andrés Manuel López Obrador mencionó cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó (Foto: Reuters)

Hoy, 1 de julio se cumplen dos años de que Andrés Manuel López Obrador fue electo como presidente de México, motivo por lo cual dará un informe este miércoles a las 5:00 horas desde Palacio Nacional.

La transmisión en vivo se podrá seguir por diferentes plataformas de la cuenta del Gobierno de México: Facebook, Twitter y YouTube.

Sobre la victoria que obtuvo en las urnas hace dos años, López Obrador indicó en la conferencia matutina de este miércoles: “Cumplimos dos años del triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República. Dos años de esa elección histórica”.

Hace dos años, 30.1 millones de personas fueron las que emitieron su voto en favor del tabasqueño y la coalición Juntos Haremos Historia. Cabe señalar que participaron el 66% de las personas registradas en el padrón electoral y con lo cual la convirtió en el segundo proceso electoral con mayor participación ciudadana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dará un informe este miércoles por la tarde (Foto: Twitter@A_Encinas_R)

Para Andrés Manuel fue su tercera participación en un proceso por llegar a la presidencia, y logró obtener una ventaja de 30 puntos porcentuales en relación con el segundo lugar, Ricardo Anaya (PAN), diferencia que no se había registrado desde la elección del 1982.

La primera ocasión que compitió por la presidencia, López Obrador obtuvo 14.7 millones de sufragios (2006) y en la segunda ocasión fue apoyado por 15.8 millones de personas (2012).

Durante la celebración de su victoria en las urnas, López Obrador mencionó ante los simpatizantes que se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México: “No les voy a fallar, no se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad y no quiero pasar a la historia como un mal presidente”.

Sus cuatro principales logros

El mandatario puntualizó el martes 30 de junio durante su conferencia matutina que los aspectos que más le enorgullecen de su primera etapa de gobierno son: atención a la población de bajos recursos, combate a la corrupción, respeto a los Derechos Humanos y garantizar la libertad de expresión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó lo siguientes puntos de su gobierno: atención a la población de bajos recursos, combate a la corrupción, respeto a los Derechos Humanos y garantizar la libertad de expresión (Foto: Cuartoscuro)

“El combate a la corrupción, me satisface porque estoy convencido de que se trata de la peste más funesta que ha afectado a México y me siento orgulloso de encabezar una lucha frontal contra la corrupción, el que tengamos como objetivo desterrar ésta”, indicó el mandatario.

También mencionó que, por ahora, en su administración no ha utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir a la sociedad o para ordenar masacres, por lo que no encabezó un gobierno autoritario”.

El tabasqueño dijo que es el presidente más atacado en los últimos 100 años, siempre ha garantizado la libertad de expresión y no hay censura alguna ante las manifestaciones en contra de su gobierno.

