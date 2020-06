Petición en Change.org exije la destitución de John Ackerman de la UNAM: en 24 horas reúne más de 10,000 firmas

(Foto: Cuartoscuro)

En menos de 24 horas, una petición en la plataforma Change.org que solicita la expulsión de John Ackerman de la dirección del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), ha reunido más de 10,000 firmas de apoyo.

Entre otras cosas denuncian que el académico ha utilizado dicho programa en beneficio de sus propios intereses personales y políticos. Además, condenan la manera en que supuestamente se refirió a la prensa luego del atentado que sufrió el pasado 26 de junio el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

Ackerman, entre otras cosas, escribió en Twitter “los sicarios del narco son la contracara de los sicarios mediáticos”, comentario que varios usuarios los tomaron como ataque a los medios que se han mostrado críticos con el presidente López Obrador y 4T (como se le conoce a su gobierno, mismo del que Ackerman es abiertamente partidario.

El texto empieza señalando que Ackerman “ha demostrado de manera fehaciente que no reúne la calidad moral para continuar al frente de un programa universitario”, y mencionan las razones por las que lo consideran así.

Además de lo que califican como un mal desempeño de su labor en la UNAM y el ataque que indican hizo a prensa, la petición recuerda el reportaje de Carlos Loret de Mola en el que se revelaba que el académico y sus esposa, Irma Eréndira Sandoval, actual secretaria de la Función Pública, tienen un patrimonio cuyo valor oscila los 60 millones de pesos, cinco veces más que lo indicado en su declaración patrimonial.

“Ha sido exhibido a través de un reportaje periodístico de investigación como poseedor de un patrimonio inmobiliario incompatible con sus ingresos previos, cuestión que hasta el día de hoy no ha logrado justificar.

“Ha llamado ‘sicarios’ a periodistas críticos de su persona y del régimen que él mismo defiende, siendo que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Lo anterior no muestra sino su talante autoritario y contrario a la libertad de expresión. Ya diversas agrupaciones internacionales de periodistas independientes han mostrado su preocupación por el hecho”, señala el texto.

Por su parte, este domingo a través de su cuenta de Twitter, John Ackerman volvió a insistir en que no hacía referencia a los medios de comunicación en México al usar el término “sicarios mediáticos”.

Por otro lado, también a través de redes sociales ha empezado a circular una denuncia de “fraude” el que Ackerman sea Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, argumentando que el académico no es licenciado en derecho y que nunca cursó la carrera profesional de leyes.

No obstante, en el perfil de John Ackerman en la página de la UNAM, se detalla que el también activista es Doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y Doctor en Derecho Constitucional por la UNAM.

De igual manera, la oposición solicitó la expulsión de Ackerman del Comité de Evaluación que definirá en las próximas semanas las ternas para que la Cámara de Diputados elija a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El diputado del PAN (Partido Acción Nacional), Iván Rodríguez Rivera, señaló que es “el insulto más grande a la democracia mexicana” tener a Ackerman como integrante del Comité. “Ha sido autor de señalamientos oscuros contra el organismo electoral por su filia con el partido Morena”, aseguró, a fin de “evitar la contaminación de ideologías en la selección de candidatos a Consejeros del INE”.

También se ha exigido la renuncia de su esposa, Irma Sandoval, a la Secretaría de la Función Pública. La senadora Xóchitl Gálvez, también panista, pidió que se le realice una auditoría de su evolución patrimonial.

Además, la legisladora le pidió a Sandoval que dé un paso al costado en sus funciones mientras se lleva a cabo este proceso. “Sin ánimo de subirnos a la descalificación a priori, lo que estoy solicitando es, debido a ciertas inconsistencias en su declaración patrimonial, que se abra una auditoría voluntaria de su evolución patrimonial”, expresó Gálvez.

“Dentro de su declaración patrimonial no aparecen los montos de los bienes que adquirió, siendo que es una obligación hacerlo. No de los montos actuales, sino de los montos de adquisición y en su declaración ella dice que tuvo una cesión. Desafortunadamente pues la palabra cesión no te establece un mecanismo de compra o de adquisición de un bien”, detalló la panista.

