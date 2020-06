Acción Nacional pide alianza entre México y Estados Unidos para combatir al crimen organizado

(Foto: Mauricio Kuri)

Luego del atentado que vivió el secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México a manos de sicarios completamente armados, la bancada del Partido Acción Nacional pidió al gobierno de la Cuarta Transformación actuar con liderazgo.

Los senadores del PAN enviaron un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que desde su puesto instruya de inmediato a todo el estado para combatir al crimen organizado “por nuestras hijas, por nuestros jóvenes, por nuestras familias”.

De acuerdo con El Universal, Mauricio Kuri González presentó cinco puntos en materia de seguridad pública que deberían ser prioridad para el gobierno de México:

Además, los panistas pidieron que se sumen todos a la lucha contra la delincuencia; desde municipios, entidades, gobierno federal, el congreso, el poder judicial y, desde luego, la sociedad, además del sector privado.

Mauricio Kuri senador del PAN.

Por otro lado, Kuri González hizo hincapié en la lucha que se debe seguir contra el crimen organizado desde la inteligencia tecnológica con herramientas como el rastreo, las bases de datos, los perfiles, las armas.

Sobre el acuerdo binacional que tienen en mente para los Estados Unidos y México, destacan el ataque a la demanda y oferta de droga, de dinero y de armas. En ese contexto, la propuesta incluye recuperar la paz con más escuelas, el acercamiento a los jóvenes y nuevas leyes.

Kuri aseguró que con la estrategia actual del combate al crimen organizado se ve como si el poder ejecutivo federal hubiera dejado a su suerte a todos los estados y a todos los municipios.

“Primero habría que cuidar a los que nos cuidan, a los que están arriesgando la vida por nosotros. No nada más me refiero a los secretarios de estas dependencias, si no también a los propios policías, darles mucha más protección, muchas más garantías en caso de que algo les pase, pueda tener su familia la suficiente tranquilidad de poder tener una vida normal, de gente que ha dado la vida por el país”, dijo.

El senador de la República por Querétaro también lamentó los hechos perpetrados en la Ciudad de México contra el secretario de Seguridad Omar García Harfuch y envió su apoyo, además de sus condolencias a las familias que murieron.

“Condeno el atentado contra el Srio. de Seguridad de la CDMX, @OHarfuch. Le deseo pronta recuperación, y mis condolencias a las familias de los servidores públicos que perdieron la vida. Cerramos filas con el gobierno de la ciudad y los servidores públicos que combaten el crimen. El incremento de la violencia nos llama a corregir el rumbo con una genuina política de estado, para que en unidad nacional podamos enfrentar este gran reto.”, escribió.

El 26 de junio de 2020 Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México fue víctima de un atentado a manos de presuntos sicarios en las calles de la capital, donde dos de sus escoltas perdieron la vida.

A lo largo del día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó un total de 19 detenidos. La primera docena fueron detenidos en el lugar de los hechos y en operativos posteriores. Ellos son: David N, Erick N, Fabián N, Francisco N, Jesús N, Narciso N, Jonatan N, José N, Juan N, Julio N, Luis N y Tomás N.

Más tarde detuvieron a dos más en Atlacomulco, Estado de México, cuando circulaban en un vehículo de color gris que presuntamente utilizaron para huir del enfrentamiento. Finalmente fue capturado “El Vaca”, presunto autor intelectual del crimen junto a dos hombres y las hermanas Miriam ‘C’ y Mireya ‘C'.

