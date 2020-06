Sismo no cambiaría “significativamente el curso de la pandemia”: Hugo López-Gatell

Un fuerte sismo de magnitud 7.5 sorprendió a los ciudadanos en medio de la emergencia sanitaria por coronavirus. (Foto: Claudio Cruz/AFP)

La mañana del 23 de junio se registró un fuerte sismo, cuyo epicentro fue en Oaxaca y el cual se sintió de manera importante en diferentes estados de la República. Ante el sonido de las alertas, la gente tuvo que salir de sus casas a pesar del confinamiento social por la pandemia de coronavirus; no obstante, el hecho de que no se haya mantenido la sana distancia no afectará el curso de la pandemia.

“Los encuentros que pudiera haber (durante la evacuación del sismo) no consideramos que sean tan numerosos que cambien significativamente el curso de la epidemia”, declaró en la conferencia de prensa vespertina el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de que, “quizá, en algunas localidades veamos un incremento de casos, pero no pensamos que la situación pudiera ser apremiante”, dijo el funcionario, quien también pidió mantener las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y la sana distancia, en un momento de emergencia de estas características.

En este sentido, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió una serie de recomendaciones en relación a cómo actuar frente a un eventual terremoto durante el periodo de emergencia sanitaria que se vive actualmente.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recomendó mantener las medidas de prevención ante un fenómeno de esta naturaleza en la medida de lo posible. (Foto: Presidencia de México/EFE)

Lo primero que se debe hacer, puntualizó el servicio a cargo de la UNAM a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, es guardar la sana distancia con el fin de reducir la probabilidad de contagios de coronavirus, así como tratar de seguir todas las recomendaciones sanitarias y usar siempre cubrebocas.

“Durante esta emergencia sanitaria los expertos en salud han recomendado minimizar la movilidad de las personas pidiendo que permanezcan en casa”, señalaron en el tuit. Por ello, es importante tener una mochila de emergencia lista, la cual incluya, entre otras cosas, linterna, radio sin internet, agua, alimentos no perecederos, fotocopia con todos los documentos importantes, copia de las llaves de la casa y medicinas.

Un sismo como el que se vivió este martes, señaló el SSN, también puede ser una buena oportunidad para que revisar la seguridad dentro de la vivienda: asegurar objetos que puedan volcarse durante un sismo, así como revisar el buen estado de las instalaciones de agua, luz, gas y sanitarias.

Este martes, las autoridades sanitarias informaron el panorama de la pandemia de coronavirus en México, el cual ya suma 191,410 contagios acumulados desde que se detectó el primer caso positivo, mientras que el número de decesos llegó a 23,377, es decir, 793 más que el lunes.

El Servicio Sismológico Nacional también emitió recomendaciones para una emergencia de este tipo en medio de la pandemia. (Foto: Cuartoscuro)

Además, en el país hay 24,387 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 251,355 casos negativos, 59,106 sospechosos, y un total de 501,871 personas estudiadas. La incidencia de la enfermedad es de 149,8 por cada 100,000 habitantes

Más temprano ese mismo día, durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud declaró que la epidemia “sigue activa, pero está disminuyendo la velocidad con que se presentan los casos”, para después recordar que a 22 días de la nueva normalidad, 16 estados se encuentran en semáforo naranja.

Sin embargo, el funcionario puntualizó que la tendencia actual de la curva epidémica ha mostrado un claro estancamiento de los casos. Además, a lo largo de esta semana la incidencia de contagios podría aumentar, aunque no a la misma velocidad en que lo hizo durante días pasados.

Un punto a destacar en este sentido es que la reconversión hospitalaria, desde la perspectiva de López-Gatell, se ha cumplido, pues se ha atendido a las personas que necesitan cuidados por COVID-19 “y en ningún momento fue rebasada esta capacidad”, concluyó.

