“La pandemia sigue en expansión, en lugar de contracción”: Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU

Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante ONU Foto: Cuartoscuro

El representante permanente de México ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente, advirtió que la pandemia de COVID-19 continúa en expansión, por lo que pidió a la población mantener las medidas.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a hacer caso a la ciencia, ya que “esta disciplina puede dar respuestas bastante precisas”.

Durante un foro organizado por el Tecnológico de Monterrey, “México frente a Covid-19: Su rol a nivel global”, de la Fuente enfatizó que con base en la información que posee, se puede afirmar que “la pandemia sigue en un proceso de expansión, en lugar de contracción, y esto nos obliga a ser cautelosos”.

“A nivel global, sin lugar a dudas, la pandemia no está controlada. Hay fundadas razones para pensar que el regreso que se está dando en diferentes países está generando rebrotes y que en países que estaban cantando victoria como China y Corea, hoy hay nuevos brotes”, alertó al indicar que sólo en 32 países hay disminución.

En países que estaban cantando victoria como China y Corea, hoy hay nuevos brotes de coronavirus Foto: REUTERS/Thomas Peter

Destacó que la mitad de los casos está en el continente americano.

“En las últimas dos semanas, 81 países han registrado un incremento en el número de casos documentados y de muertes, en escalas distintas. Solamente en 32 ha habido una disminución. Esto quiere decir que la pandemia sigue creciendo”, reiteró.

De igual manera, mencionó que no cree en los rankings, pues las cifras entre países no son comparables y hay subregistros en todos lados.

“No creo mucho en los rankings porque las cifras de un país y de otro no son comparables. Los mecanismos de detección, de registro, no son comparables. Hay subregistro en muchos países, los métodos de cuantificación no son los mismos, la propia ONU lo reconoce”, comentó.

Foto: EFE/José Pazos

Por otro lado, aseguró que lo peor que le puede pasar a México, y al mundo, es que se registre un rebrote de proporciones masivas.

Por ello, recalcó la importancia de realizar más pruebas para conocer el avance de la pandemia en la población y saber quiénes han desarrollado inmunidad; asimismo, apoyarse en todos los recursos científicos y tecnológicos disponibles para atender la crisis sanitaria por la pandemia.

De igual manera, mencionó la importancia de la salud emocional ante el confinamiento, ya que según el exrector, también ha recrudecido los males mentales como la depresión.

“Yo tuve Covid. El cuadro fue asintomático y fue un hallazgo fortuito. Lo efectivo es lo afectivo”, resaltó al compartir que su aislamiento fue físico, pero mantuvo acercamiento virtual con hijos y nietos, lo cual aseguró fue crucial para su salud emocional.

El confinamiento también ha recrudecido los males mentales como la depresión. Foto: Shutterstock

En ese sentido, calificó como “grave error” hablar sobre distanciamiento social, ya que ha generado estragos en la salud de las personas.

“Siempre he estado en contra del distanciamiento social. me parece que ha sido un grave error hablar de distanciamiento social, porque tendríamos que haber hablado de un distanciamiento físico, pero con una gran actividad social, para no sufrir más los estragos del aislamiento, de la cuarentena”, puntualizó.

