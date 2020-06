“Vivos, difuntos y siempre recordados con cariño”: el emotivo mensaje de López Obrador con el que felicitó a los padres de México

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este domingo a los padres mexicanos “vivos y difuntos”. Por medio de su cuenta de Twitter envió la felicitación acompañada de una fotografía en donde está sentado junto a un hombre en el piso de la entrada de una casa humilde.

“Felicidades a todos los papás de México, vivos, difuntos y siempre recordados con cariño.”, escribió en redes sociales. La foto que acompaña a la publicación no especifica ni dónde ni cuándo se tomó.

La tarde del pasado sábado, López Obrador difundió la parte 4 de la entrevista que le realizó el productor Epigmenio Ibarra, en la que expresó que sus opositores están desesperados por sacarlo de la presidencia, pero les pidió que “se serenen”, pues la revocación de mandato vendrá muy pronto y ahí podrán votar por “echarlo” de manera democrática.

Obrador aseguró en la cuarta parte de su entrevista con Epigmenio Ibarra que los opositores, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), están elaborando un plan para ganarle la elección de la cámara de diputados que está por venir. Reveló que les importa mucho tener mayoría para revocar o modificar las leyes que hasta el momento se han aprobado.

López Obrador en entrevista con Epigmenio Ibarra (Foto: Captura de Pantalla)

“Imagínate que el PAN voto en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, contra que se den becas a estudiantes de familias pobres, en contra a que se garantizara el derecho a la salud”, dijo el mandatario.

Además, explicó que están molestos porque la corrupción ahora es un delito grave y no hay derecho a fianza o porque se haya reformado el artículo 28 de la Constitución “y se estableciera que queda prohibida la condonación de impuestos, ellos gozaban de ese privilegio”.

De acuerdo con el plan que asegura el presidente, también es una de las prioridades opositoras lograr que durante la revocación de mandato logren destituirlo de su cargo; sin embargo, López Obrador se mostró optimista y seguro del contar con el pueblo.

Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador en entrevista con Epigmenio Ibarra (Foto: Captura de Pantalla)

“Según este plan, en el 22, como yo envié la iniciativa de la revocación de mandato y me voy a someter a ella, se están preparando porque piensan que me van a ganar, que me van a sacar de la presidencia. Eso está por verse. Yo estoy convencido de que la gente está apoyando el cambio, que ya no quieren regresar al régimen de corrupción, injusticias y privilegios”, comentó Andrés Manuel.

Por último, aseguró que por el momento el conservadurismo continúa aglutinándose y convenciendo a empresarios de sumarse a sus iniciativas. Además, aseguró que tienen de su parte a intelectuales, periodistas, medios de comunicación y mucho dinero.

“Pero ya son otras cosas, ya cambió la realidad, ya es otra la mentalidad del pueblo. Cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo”, dijo el mandatario mexicano.

Felicítenlo por otros medios... pero no lo visiten, el llamado de López-Gatell por el Día del Padre

Durante la conferencia para informar del avance de la pandemia, el funcionario resaltó que si bien esta fecha se conmemora con menos entusiasmo que el Día de las Madres, no es momento de hacer reuniones y menos a personas que por su edad pueden ubicarse en los grupos de mayor vulnerabilidad ante un posible contagio de covid-19.

Conferencia covid (Foto: Cuartoscuro)

“Les pedimos atentamente a la población que eviten reunirse físicamente, la epidemia sigue activa, no es momento oportuno para realizar fiestas, congregaciones, estén cercanos, cercanas emocionalmente de sus señores padres, abuelos, y eviten reunirse. Más adelante lo celebrarán.

“La mayoría de ellos son de edad suficiente como para estar en condición de mayor riesgo de complicarse y el mejor regalo que pueden hacerle en este momento al papá es no llevarle un riesgo de tener covid y tener un mal desenlace por covid. Felicítenlo por otros medios y extérnenle su aprecio, su apoyo, pero no lo visiten, manténgase a sana distancia por este día”, llamó el funcionario.

En México, comenzó a celebrarse durante la década de 1960 y con el paso del tiempo, esta fecha cobró importancia. Por lo general, se acostumbra ofrecer un regalo, tarjeta de felicitación, manualidades a los papás, carreras, invitarlos a comer o reunirse en familia.

Sin embargo, este año no será lo mismo: la pandemia generada por el COVID-19 ha ocasionado que las autoridades de cada país alerten y recomienden el cumplimiento de las normas de bioseguridad como el distanciamiento social para evitar contagios por coronavirus en el Día del Padre.

