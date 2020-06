Presentan denuncia contra Pedro Ferriz de Con por “promover golpe de Estado”

Pedro Ferriz de Con (Foto: Instagram@ferrizdecon/Twitter@RafaPalacios83)

El pasado 10 de junio, un grupo de 17 personas que incluye políticos, abogados, intelectuales y activistas, presentaron, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia penal en contra Pedro Ferriz de Con bajo el argumento de que el comunicador promueve un golpe de Estado.

La acusación fue hecha “por la posible comisión de delitos de traición a la patria, Sedición, rebelión y conspiración, previstos en los artículos 123, 130, 132, 234, 135, 143, 144 y 145 y los que se puedan configurar todos previstos en el Código Penal Federal”.

Rafael Palacios Cordero, abogado y ex senador perredista, publicó este miércoles en su cuenta de Twitter que la denuncia era por una promoción golpista por parte de quien buscara una candidatura como independiente para contender por la presidencia de México en 2018. Aunque la información trascendió en medios de comunicación desde el viernes pasado, Pedro Ferriz de Con no ha realizado algún comentario al respecto y tampoco respondió a la petición de entrevista por parte de este medio.

Rafael Palacios, abogado y ex senador perredista, publicó este miércoles en su cuenta de Twitter que la denuncia era por una promoción golpista (Foto: Twitter@RafaPalacios83)

En la exposición de hechos, Cordero Palacios inició con la relatoría sobre unos audios filtrados en redes sociales el pasado 19 de abril, donde Ferriz de Con hacía un llamado a boicotear el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

El comunicador reconoció la veracidad de su voz el 20 de abril y confirmó que se mantenía firme en sus dichos, cuando participó en una charla con un grupo de ex alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil”, dijo Ferriz de Con en aquella conversación, además de sugerir que el gobierno de Estados Unidos podría intervenir para quitar a AMLO del poder.

Pedro Ferriz Hijarhizo una encuesta en Twitter sobre si los usuarios apaoyarían un Golpe de Estado en caso de México fuera hacia el Comunismo (Foto: Pedro Ferriz Hijar)

En un video publicado vía YouTube, el locutor negó preparar un golpe de Estado, pero igual mencionó que nada le gustaría más que esa posibilidad. Al tiempo que denunció una descontextualización de sus comentarios.

“Que estoy preparando un golpe de Estado en el país: nada me gustaría más que eso, estaría encantado, pero un comunicador no prepara golpes de Estado… digo que me encantaría, porque este Estado, entendido como el gobierno que está al frente de México, es lo peor que he visto en mi vida”, expresó Ferriz de Con, quien agregó que su opinión sobre la mala administración era compartida por muchos ciudadanos.

Entre los nombres que lo denuncian, destacan el de la actual diputada local Marite Hernández Correa, legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí. Así como José Dolores Ortiz, ex suplente del diputado perredista zacatecano Roberto López Suárez.

Entre los nombres que lo denuncian, destacan el de la actual diputada local Marite Hernández Correa, legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí (Foto: Congreso de San Luis)

También acusarían el cineasta Victor Ugalde; el cantautor y activista Gabino Palomares; el exlegislador de Zacatecas Raymundo Cárdenas Hernández y secretario de gobierno cuando Ricardo Monreal gobernó esa entidad de 1998 a 2004, ambos, actuales morenistas. Además aparece José Luis Medina Lizalde, primer presidente y fundador de Morena en el estado zacatecano.

Aunque varios denunciantes tuvieron o tienen una filiación política con el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rafael Palacios Cordero negó en entrevista que el hecho se tratara de una cuestión partidista.

“Desde el punto de vista político es un atentado a la democracia. Desde el punto de vista jurídico, es un delito, como lo consagra plena y claramente el artículo 123 de nuestro código penal federal relativo al delito de traición a la patria”, es parte del texto presentado a la FGR y que fue proporcionado a Infobae México por el litigante duranguense que encabeza la demanda.

Palacios Cordero refirió que será hasta la próxima semana cuando la Fiscalía le notificará sobre la ratificación de la demanda.

Cabe destacar que Pedro Ferriz de Con es señalado como uno de los promotores del Frente Nacional Anti Amlo, serie de movilizaciones que ha destacado en las últimas tres semanas por manifestarse en automóviles contra el presidente mexicano. Consultado por Infobae México sobre las acusaciones en su contra, este medio no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Supuestos audios de Pedro Ferriz de Con con empresarios

“Vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil”: el supuesto audio de Pedro Ferriz de Con contra el gobierno de López Obrador

Pedro Ferriz responde a filtración de supuestos audios con empresarios