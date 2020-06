López Obrador hará las paces con los grandes empresarios, aseguró el senador Ricardo Monreal

Monreal, que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 22 años, dijo que en todo ese tiempo lo ha visto cambiar de posiciones radicales a posturas más conciliatorias con sus detractores (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El presidente de México suavizará la retórica reciente contra los líderes empresariales e intentará hacer las paces después de que cambios de normas desconcertasen a los inversores, dijo el líder de la mayoría del Senado, Ricardo Monreal.

Monreal, que conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 22 años, dijo que en todo ese tiempo lo ha visto cambiar de posiciones radicales a posturas más conciliatorias con sus detractores. Monreal es el senador más veterano del partido Morena, fundado por López Obrador.

Las relaciones entre los líderes empresariales y AMLO, como se conoce al presidente mexicano, se han deteriorado por la respuesta del Gobierno al coronavirus y su tendencia a anteponer los fines políticos a contratos existentes, lo que se ha visto recientemente en un enfrentamiento con la industria renovable. Las cámaras empresariales de México y en el extranjero han advertido que las medidas del presidente ponen en riesgo miles de millones de dólares en inversiones, y algunos responsables políticos dicen que crean un clima de incertidumbre.

Monreal dijo que López Obrador ha atacado recientemente a las grandes empresas, obligándolas a pagar impuestos atrasados, aumentando los costos para los productores privados de electricidad y negándose a elevar la deuda pública para financiar una recuperación económica por el coronavirus. Sin embargo, la tensión va a disminuir, dijo, sin especificar qué medidas tomaría AMLO para mejorar las relaciones.

En una entrevista por vídeo desde el Senado de México, Monreal, de 59 años de edad, dijo que casi podía apostar a que el presidente, en una segunda etapa después del covid-19, intentaría restablecer lazos de entendimiento con el sector económico y reforzaría una buena relación con los empresarios.

Proyecto de ley polémico

El Gobierno también está considerando una reforma del sistema de pensiones de USD 260,000 millones de México, dijo Monreal (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

La semana pasada Monreal presentó un proyecto de ley que proponía la fusión de los reguladores de energía, antimonopolio y telecomunicaciones de México en una sola entidad, una idea que AMLO inicialmente apoyó como una forma de ahorrar dinero.

Sin embargo, el clima actual de “escepticismo” empresarial es una de las razones por las que el senador decidió posponer la idea, al menos hasta el comienzo de la próxima sesión legislativa en septiembre, dijo Monreal.

El Gobierno también está considerando una reforma del sistema de pensiones de USD 260,000 millones de México, dijo Monreal, y agregó que cualquier posible cambio no tendrá lugar en el corto plazo dada la complejidad del problema. El senador no quiso dar detalles, pero dijo que un posible nuevo proyecto de ley trataría de revalorar las cuentas de pensiones y no incluiría una nacionalización de los fondos de pensiones.

