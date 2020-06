"Las maneja como inventario de almacén”: Liébano Sáenz arremetió contra López-Gatell y sus estimaciones de muertes por COVID-19

Las críticas para el Dr. Hugo López-Gatell no han parado desde que sus estimaciones cambiaron a 35 mil muertes (Foto: EFE/Presidencia de México)

Las críticas para el Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, no han parado desde que sus estimaciones cambiaron de los 6 mil muertos a los 30 mil y finalmente 35 mil posibles muertos por COVID-19 en México.

Ahora fue turno del exsecretario particular del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y columnista del diario de circulación nacional Milenio, Liébano Sáenz, quien aseguró que llora ante la tragedia, pues “es la desgracia de todos”.

De acuerdo con las palabras en una publicación en el Twitter oficial del también abogado, analista político y presidente de una firma de investigaciones en opinión pública, se encuentra conmovido, pues considera que López-Gatell “maneja las cifras de fallecimientos como un inventario en un almacén".

“El Dr López-Gatell me conmueve, maneja cifras y estimaciones de fallecimientos como si fuesen movimientos de inventario en un almacén de refacciones. Cada noche literalmente lloro esta tragedia con los deudos de los muertos, porque su tragedia es la desgracia de todos”, escribió.

En otra publicación, como respuesta a la usuaria @AtzPalomares,quien aseguró que los cuerpos “son un bulto más en el pateón”, el columnista aseguró que “se resiste a aceptar que sus muertos sean sólo una pieza estadística en el informe del Dr. López-Gatell”.

Dichos tuits iniciaron un duro debate entre los seguidores de Sáenz y otros usuarios de las redes sociales, quienes se mostraron tanto a favor como en contra de lo expuesto por el exsecretario particular de Zedillo con 140 opiniones de distintas posturas.

“La epidemia son solo datos, no pacientes, no familias, no hijos ni padres; sólo numeritos, porcentajes, tasas y el vaivén de las cifras en el tiempo. Él no ve pacientes ni le interesan, por eso es fácil decirlo así nomas”, escribió el usuario @Dr_Deloused.

Dichos tuits iniciaron un duro debate entre los seguidores de Sáenz y otros usuarios de las redes sociales (Foto: EFE/José Méndez)

Liébano Sáenz, nacido el 22 de julio de 1949 en Chihuahua, se ha mostrado como uno de los grandes opositores de la Cuarta Transformación y ha tenido algunos roces tanto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a llamarlo “Paladín de la Justicia”.

Sáenz fue uno de los tantos mexicanos que se sumaron a la exigencia de justicia por el caso de Fátima, menor de edad asesinada y encontrada en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Por ello, AMLO aseguró que el exservidor público actuaba con oportunismo y le pasó a recordar el Fobaproa que “convirtió las deudas de unos cantos en deudas públicas y le ha costado dos billones de pesos al país″

"Yo entiendo que en una circunstancia como esta hay una exigencia de justicia, pero no debe de actuarse con oportunismo. Es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar”, encaró el presidente en dicha oportunidad.

Sáenz también ha fungido profesionalmente como director de la compañía minera Cananea, donde conoció a Luis Colosio Fernández, quien le presentó a su hijo, el después candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Liébano fue parte del circulo de colaboradores de Luis Donaldo Colosio, quien lo designó como oficial mayor en la secretaría de Desarrollo Social y secretario de Información y Propaganda del PRI durante su campaña presidencial, de acuerdo con El Universal.

Luego de terminada la campaña por el asesinato del candidato Colosio Murrieta, Ernesto Zedillo lo invitó a su equipo como secretario particular. Sáenz obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Texas.

