“La politiquería la hace todos los días en la mañana en Palacio Nacional”: el PAN respondió a las críticas de AMLO

La tensión entre la oposición panista y AMLO ha crecido en los últimos días desde lo verbal (Foto: Especial)

El enfrentamiento verbal entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y distintos gobernadores de la oposición, tuvo un nuevo round este martes, con nuevas declaraciones tanto del mandatario como de un líder opositor.

“Lamentablemente, la politiquería la hace todos los días en la mañana el presidente en Palacio Nacional”, aseguró este martes el presidente del PAN (Partido Acción Nacional), Marko Cortés, en referencia a las conferencias matutinas del mandatario.

En una de ellas, López Obrador calificó como un acto “politiquero y propagandista” la declaración conjunta de nueve gobernadores donde propusieron la posibilidad de un nuevo pacto fiscal que los beneficie, así como su oposición frente al gobierno federal por el manejo de la epidemia de COVID-19.

Los gobernadores panistas buscan mejores condiciones fiscales para sus entidades (Foto: Especial)

“No pueden legalmente. Los gobernadores no pueden legislar en esa materia”, declaró el presidente este martes. “Los estados no pueden legislar en esa materia, entonces ¿por qué lo hacen?, es propaganda pero pues también no es para mortificarnos, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo el pueblo nos eligió para transformar”, agregó.

“Es un asunto político y estrictamente llamando a las cosas por su nombre, politiquero, pero somos libres prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita para no resistir insultos”, dijo el mandatario desde Veracruz, añadiendo que si bien todos tienen derecho a manifestarse, la propuesta de los panistas es un “asunto político” de cara a las elecciones intermedias de 2021.

Cortés, por su parte, defendió a sus correligionarios. “Los gobernadores de Acción Nacional lo que buscan es mejorar la salud, la vida y el ingreso de las familias a quienes gobiernan. El presidente debería de imitarlos y hacer lo que hacen nuestros gobernadores en sus estados, porque donde gobierna el PAN sí ha crecido la economía y el empleo”, expresó.

El presidente López Obrador redobló este martes su crítica contra los gobernadores panistas (Foto: Jorge Núñez/ EFE)

Entonces lo que se propone es que haya una inversión correcta, que haya productividad, que se genere empleo, contrario a todo lo que hace el gobierno federal

El presidente nacional panista dijo que esperaba que López Obrador escuchara a los gobernadores de su partido. “Pero, pues ya sabemos que el presidente prefiere escuchar a la madre de ‘El Chapo’ que a sus gobiernos estatales, sus gobiernos municipales o a los sectores productivos. Es bastante lamentable lo que está ocurriendo", concluyó.

Cortés se refirió a Consuelo Loera, madre del prominente narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en distintas ocasiones ha escrito cartas al presidente mexicano para pedir clemencia por su hijo, extraditado a Estados Unidos hace unos años y donde cumple una condena de cadena perpetua.

Loera fue saludada de mano por López Obrador durante una gira del mandatario por el noroeste del país, en particular por Badiraguato, Sinaloa, la tierra de donde proviene Guzmán y donde el Cártel del Pacífico tiene su bastión desde hace varias décadas.

Los gobernadores también se posicionaron contra la postura que el gobierno federal ha adoptado hasta ahora para combatir la pandemia (Foto: Imelda Medina/ Reuters)

El gesto de López Obrador con la madre del capo provocó duras críticas contra el tabasqueño, quien este martes, más temprano, había reiterado sus críticas a los gobernadores panistas.

“Esto de que los gobernadores del PAN se reúnen, pues es legítimo, pero desde luego tiene un proceso electoral, vienen las elecciones y quieren echarle la culpa al gobierno federal, y ahora sí que como diría el clásico del panismo ¿y yo por qué?", disparó.

Si ellos no están haciendo bien las cosas, si dicen que no les alcanza el presupuesto, pues que apliquen medidas de austeridad. De esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón", indicó el presidente.

