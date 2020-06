Coronavirus en México: contagios de COVID-19 se disparan en niñas, niños y adolescentes hasta en un 313%

Foto: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

En México se registró un aumento de contagios en niñas, niños y adolescentes por coronavirus, pese a que no conforman un sector vulnerable como los adultos mayores o mujeres embarazadas.

En este sentido, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (SSa), la cifra de contagios entre menores de edad se disparó en mayo con 893 casos, y junio en cuando alcanzó los 3,315.

Las entidades que más reportan casos de menores con contagio son Ciudad de México, con un acumulado de 929; Estado de México, con 380, y Guanajuato, con 231.

Las cifras son de preocuparse, puesto que ya rebasan a las registradas por adultos mayores. Mientras que en el último mes los contagios de coronavirus han aumentado 230% en la población general, entre los menores de 17 años la proporción es mayor y alcanza 313%.

En mayo, los contagios de menores de 17 años representaban sólo 1.8% del total, porcentaje que se incrementó a 2.2% en junio.

De esta manera, la SSa informó que la epidemia en México en todos los grupos de edad ascendió a 230% en tan sólo un mes: el 15 de mayo el país contaba con 45,000 casos y para el 15 de junio se confirmaron 150,264 contagios.

El pasado 7 de marzo un joven de 17 años de la capital fue el primer paciente en dar positivo al COVID-19 en el grupo de edad de 0 a 17 años. Desde esa fecha y hasta el 15 de mayo se reportaron 803 casos positivos: 442 de sexo masculino y 361 femenino. Para el 13 de junio, la cifra aumentó en 313% con 2,410 casos nuevos.

Por su parte, en el grupo de edad de entre 0 y 5 años, al momento hay 960 casos, 848 entre 6 y 11 años y 1,507 de 12 a 17 años. Cabe mencionar que en este último grupo de edad se encuentran 19 jóvenes embarazadas, tres de 15 años, ocho de 16 años y ocho de 17 años.

Respecto a las muertes relacionadas con el virus, se mostró un incremento de 272%, ya que el pasado 15 de mayo sólo se registraron 18 defunciones, mientras que para los primeros 15 días de la Nueva Normalidad, la cifra se elevó a 67.

De los menores confirmados con coronavirus, algunos presentaban comorbilidades: obesidad, EPOC, asma, diabetes, y alguna enfermedad renal crónica.

Por lo anterior, la organización Save the Children hizo un llamado el pasado 6 de junio, a las autoridades mexicanas para extremar medidas de protección especiales para los menores de edad, sobre todo aquellos que viven en condiciones de pobreza o exclusión social.

También destacaron que hay millones de niñas, niños y adolescentes que necesitan trabajar para llevar dinero a casa y ayudar a la economía de su familia, por lo que viven constantemente con el riesgo de una infección, además de otros múltiples peligros que nada tienen que ver con la enfermedad respiratoria.

Asimismo, pidieron a la sociedad que no se relajen las medidas de prevención sanitarias y a seguir al pie de la letras las recomendaciones de las autoridades de salud, así como las advertencias en actividades esenciales que se pueden realizar, de acuerdo al semáforo epidemiológico.

En un comunicado, la organización externó que pese a que este grupo de edad no es catalogado de riesgo, "estos datos nos alertan que también están expuestos a contagiarse, enfermar, y en algunos casos incluso no lograr sobrevivir. Por ello, hacemos un llamado a la sociedad, a recordar que el virus aún no está controlado, que las niñas, niños y adolescentes también corren riesgos, y por lo tanto, es necesario continuar todas las medidas de prevención recomendadas para evitar más contagios”, escribieron en el oficio.

