Liberaron al general de la Sedena secuestrado en Puebla

El secuestro del general de la Sedena se reportó el sábado (Foto: Archivo)

José Guillermo Lira Hernández, general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue liberado este lunes 15 de junio, en el municipio de Autlautla, en el Estado de México. Su secuestro se reportó el pasado sábado en Tepexco, Puebla.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, informó que Guillermo Lira fue librado en un municipio cercano a la autopista Siglo XXI y se encontraba con elementos de la Fiscalía General del Estado.

“Fue liberado hace unos minutos, hay toda una movilización [...] es una junta auxiliar en un municipio que están alrededor de la autopista. Ya está con nosotros”, declaró el gobernador en conferencia de prensa.

De acuerdo con funcionarios consultados por Milenio, fueron los vecinos de poblado los que dieron aviso a las autoridades entre las cuatro y cinco de la mañana de este lunes y el general fue abandonado en calles de dicho lugar.

Guillermo Lira Hernández, general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue secuestrado el sábado en Tepexco, Puebla (Foto: Twitter@PCazador2021)

Las autoridades del Estados de México informaron a las de Puebla sobre la liberación del general.

Fue en redes sociales que se difundieron fotos de la liberación del general, quien fue secuestrado el sábado en Tepexco, Puebla, último sitio en donde se registró la señal del GPS del automóvil en el que viajaba.

Él salió del Heroico Colegio Militar, en la Ciudad de México, con dirección a Izúcar de Matamoros, sitio que queda a hora y media de la capital poblana, ya que iba a visitar a su hija.

Su familiares portaron la desaparición de elemento alrededor de las 4:20 de la tarde del sábado.

Los secuestradores de Guillermo Lira Hernández, general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitaron 5 millones de pesos para liberarlo (Foto: Twitter@PCazador2021)

Los captores se comunicaron con la esposa de Lira Hernández para pedir 5 millones de pesos para liberarlo, publicó el periódico Excélsior. La comunicación la establecieron los plagiarios cuatro horas después de secuestro.

El automóvil en el que viajaba el mando, fue encontrado por la Policía Federal poco después abandonado en medio de la carretera, prendido en llamas y con daños en el parabrisas y la facia. Por esta razón, las autoridades capitalinas consideran que los captores retuvieron al hombre en su vehículo, pero lo privaron de su libertad en otro.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado si tenía información al respecto del caso, para lo cual no tuvo una respuesta concreta y añadió que el martes daría información completa al respecto.

Posteriormente, se le preguntó si se trataba de un secuestro, López Obrador acotó durante la conferencia matutina de este lunes: “Es que hoy se informó, pero no se tienen todos los elementos y no queremos decir algo que no corresponda a la realidad, mejor esperar, hasta por seguridad”.

Guillermo Lira Hernández, general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue liberado este lunes (Foto: Twitter@PCazador2021)

En tanto, Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa, se limitó a decir que no tenía más información que “lo mismo, que está en la prensa”.

Después de que se dio a conocer el secuestro de José Guillermo Lira, la Sedena, en conjunto con el Centro de Coordinación Regional Atlixco, Base de Operaciones de Tepexco, el oficial Ángel Mijangos y tres elementos más, auxiliaron a la esposa de la víctima, de acuerdo con información de Radio Fórmula.

Los oficiales y la esposa de Lira Hernández llegaron a la comunidad de San Juan Calmaca, donde fueron auxiliados por la policía municipal, pero en una primera búsqueda no obtuvieron resultados.

Por otra parte, en el mes de mayo, la organización “Alto al Secuestro” reveló que el estado de Puebla, gobernado por el morenista, Miguel Barbosa, era el cuarto estado con mayor número de secuestros al registrar 119 casos de este delito

