Buscan a Griselda y Adán, la pareja de artistas que desapareció en Jalisco

Este lunes, después de semanas de protestas, una nueva marcha tomará las calles de la ciudad de Guadalajara. Esta vez, se trata de los familiares y amigos de Griselda Gutiérrez Rodríguez, de 28 años, y su novio, Ángel Adán Martínez, de 26. Ambos desaparecieron el 9 de junio, después de ser emboscados en una carretera por un grupo de personas armadas. Desde ese día, nada se sabe de ellos.

“Lo que queremos es que nos los regresen vivos. Pero si no, al menos que nos digan dónde están sus cuerpos. Que nos permitan despedirnos de ellos... Todo menos la incertidumbre de no saber qué les estarán haciendo”, explicó al diario Animal Político Elizabeth Gutiérrez, hermana de la desaparecida.

Ángel Adán Martínez y Griselda Gutiérrez comenzaron su relación hace aproximadamente cuatro años. Aunque ella nació en la Ciudad de Guadalajara, se mudó junto al resto de su familia al municipio de Chapala, en el estado de Jalisco, 15 años atrás. Allí sus padres fundaron un plantel educativo privado, el Centro Universitario Octavio Paz, que en total ya cuenta con cinco campus en la región.

Amante de la naturaleza, las tradiciones indígenas y las artes plásticas, Griselda se dedica a pintar, al igual que Adán. Él llego a Chapala en 2016 por trabajo. Después de conocer a Griselda, los dos crearon “VaronRojo Tatto-Art & Smoke Shop”, un estudio de tatuaje que además, es una galería de arte y tienda de tabaco.

“Es un chavo muy tranquilo, es muy pacífico, al igual que ella, estaba metido en sus pinturas. Él pinta bastante. No es para nada pelonero, al contrario, es muy tranquilo. Para nosotros ya era como de la familia”, explicó la hermana de la desaparecida al diario mexicano.

Según el relato de Elizabeth Gutiérrez, los dos jóvenes pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Entre las 07:00 de la mañana y las 14:30 horas, trabajaban en uno de los planteles escolares propiedad de la familia, en el pueblo de Ajijic. Ella ejercía como cajera, y él se dedicaba a labores de mantenimiento. Por la tarde, se dirigían al estudio. Con lo que ganaban, pagaban la renta de su departamento, donde convivían con el hijo de la desaparecida, de 7 años de edad.

“El niño no sabe absolutamente nada, aún no sabemos qué más decirle”, contó Elizabeth.

Elizabeth no supo lo que había ocurrido hasta 12 horas después del secuestro, cuando recibió una llamada anónima y una persona le dijo que la camioneta de Griselda estaba abandonada en un camino. Entonces se alarmó, y llamó a la pareja para saber si se encontraban bien. Tras varios intentos sin éxito, su hermana contestó al teléfono.

“Era como la 1 y media de la tarde cuando me respondió. Le dije: flaca, ¿Dónde estás? Estamos muy preocupados. Pero me respondía muy raro. Me dijo que estaba con unos compas... Y que me mandaría la ubicación por whatsapp. Y luego me colgó. Fue menos de un minuto. La ubicación nunca me llegó”, explicó Elizabeth.

En conferencia de prensa, Elizabeth y la madre de Ángel Adán, Alejandra, pidieron ayuda para localizarlos. Explicaron que los dos circulaban el martes 9 de junio a bordo de una camioneta en Santa Cruz de la Soledad, en Chapala, cuando cuatro personas los privaron de su libertad.

“Si nosotros no nos movemos, la Policía Municipal no hace nada. Tardó 12 horas en reaccionar, y en darse cuenta de lo que había pasado. Los vecinos lo vieron y no dicen nada por temor. ¿Y la policía qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Presidente Municipal?”, criticó Elizabeth.

La madre del joven de Ciudad de México, por su parte, se dirigió a las autoridades.

"Dejen su apatía, empiecen a sentir y a simpatizarse con el dolor de cada madre. No generalicen que la sustracción de nuestros muchachos es porque andaban por algo ilícito”.

El viernes, a través de su cuenta de Facebook, y sin mencionar los nombres de los desaparecidos, el alcalde de Chapala, Moisés Anaya, anunció que había contactado al Director de la Policía Municipal, Raúl Valenciano, a la Fiscalía de Jalisco y al Secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bosco Agustín, “desde el primer momento que comenzó a circular en redes sociales [información] sobre la desaparición de los jóvenes”.

Expresó también que le preocupa la situación, y que está trabajando en colaboración con las autoridades encargadas de dar respuesta al caso.

Los familiares de la pareja se manifestarán este lunes frente a Casa Jalisco, residencia del gobernador del estado, Enrique Alfaro (Foto: Captura de pantalla)

A pesar de sus esfuerzos, aún no hay respuestas para los familiares, que siguen sin saber dónde se encuentran Griselda y Ángel Adán. Y según Elizabeth, ellos no son los únicos. Ya son más de 30 las personas que han desaparecido en 2020 en el municipio, donde residen unas 50.000 personas.

“Nadie había dicho nada por miedo, porque te amenazan. Pero ha llegado el momento de alzar la voz, de ya no callar más, de decir lo que pasa en Chapala porque antes fue mi hermana, pero mañana puede ser mi hijo”, señaló al diario Animal Político. “El municipio tiene registro de estas personas, lo saben, pero las denuncias no se inician por miedo. Es mucho miedo porque las víctimas, la mayoría, son personas de bajos recursos que no tienen como defenderse”.

Ella también ha recibido amenazas, pero de ninguna manera piensa callar. Por eso, este lunes marcharán desde las 10:00 de la mañana desde las afueras de Chapala hasta el palacio municipal. Y más tarde, a las 18:00 se concentrarán frente a “Casa Jalisco”, residencia de Enrique Alfaro, gobernador en Guadalajara.

“Son manifestaciones totalmente pacíficas y artísticas. Habrá exposición de arte, pintores, lectura de poemas y danzantes. Se trata de una movilización de la misma comunidad artística a la que pertenecen mi hermana y mi cuñado, y que están muy consternados por la situación", aclaró.

