Acusaron a AMLO de intentar centralizar el poder por la iniciativa para desaparecer IFT, Cofece y CRE

Luego de que Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, planteó fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para dar paso al Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob), una publicación del Financial Times asegura, al igual que distintos detractores de la 4T, que esto promueve el centralismo en el poder.

De acuerdo con lo planteado por Monreal Ávila, el Inmecob sería un órgano constitucional autónomo que contaría con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión. Sin embargo, distintos especialistas interdisciplinarios señalaron que la creación del instituto afectaría en detrimento de la pluralidad y la democracia, pues los órganos que pretenden centralizar tienen la responsabilidad de generar un contexto de competencia y diversificación respeto a temas de energía, tecnologías de la comunicación y competencia mercantilista.

Respecto a este argumento, la bancada morenista sostiene que la fusión puede llevarse a cabo debido a que estos órganos comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias, de manera que es posible integrarlos en una sola entidad. Para darle sustento a su argumento, tomó en consideración la iniciativa siguiendo el ejemplo de España, donde en el 2013 se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuya principal función es “promover y preservar el buen funcionamiento de los sectores económicos que regula, así como ser la autoridad única de competencia económica en España en beneficio de consumidores y usuarios”.

También, el ex responsable de la alcaldía de Cuauhtémoc dijo que el unificar las comisiones en una sola ayudará a la carga económica que representa para el Estado “sin que eso signifique prevaricar al cumplimiento de las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan”.

El presupuesto anual del IFT, Cofece y CRE juntos son 2,375,356,000 pesos. Y con la creación del Inmecob, se estima que el gasto total sería de 1,875,356,400 pesos, es decir, se tendría un 21% de ahorro.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) insistió en que al concentrar tantas atribuciones en pocas manos se le restaría autonomía y capacidad de gestión al sector de telecomunicaciones. Asimismo, esto pasaría a afectar el derecho de las audiencias.

“La Amedi hace un llamado a todos los partidos representados en el Congreso de la Unión a rechazar categóricamente la iniciativa, por ser contraria a los objetivos y aspiraciones consagrados en los artículos sexto, séptimo y vigésimo octavo constitucionales” dijo la asociación en un comunicado oficial.

Aunque la iniciativa resalta que el nuevo órgano sería autónomo y contaría con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión, la Amedi planteó que más bien “degrada la autonomía”, porque el nombramiento de los futuros consejeros-reguladores del Inmecob sería un proceso de carácter político más que técnico.

Desde la perspectiva de la Asociación, la denominación del Inmecob “lo tiñe de ideología partidista, gubernamental y oficialista, cuando la regulación debe ser técnica, especializada y autónoma de los actores políticos y los agentes regulados”, cerró.

En el último avance de esta noticia, Monreal Ávila decidió postergar esta iniciativa: “He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión para poder construir una solución basada en el diálogo [...] no en el enfrentamiento, no en la imposición”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

De este modo, la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda abierta a debate plural entre las distintas facciones políticas que están en representación de los votantes. Esto permitirá extender el intercambio de ideas, que por un lado priorizan la austeridad, y por el otro, los que prefieren que distintas voces intervengan en sectores específicos.

