Secretario General de Gobierno del Estado de México da positivo a COVID-19

La lista de servidores públicos con una infección del virus SARS-CoV-2 sumó al Secretario General de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna Rivero, quien publicó los resultados de su prueba clínica a través de sus redes sociales oficiales.

Ozuna Rivero reportó que alguien de su circulo familiar dio positivo a la enfermedad COVID-19, lo que pudo ser la razón de su contagio. Aseguró, además, que se practicó la prueba inmediatamente y este 12 de junio por la tarde, le fue notificado el resultado positivo.

Informó, sin embargo, que se encuentra en buen estado, pues la enfermedad se presentó de manera asintomática en su caso. El servidor público mexiquense mantendrá un aislamiento preventivo y continuará bajo supervisión médica.

Reveló que por el momento, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México seguirá en funcionamiento y trabajando conforme a las medidas preventivas anunciadas por el gobernador Alfredo del Mazo.

aTras detectarse un contagio en mi círculo familiar, me he practicado la prueba de Covid-19 resultando positiva. No presentamos síntomas y estamos bajo supervisión médica. En la @SGGEdomex continuamos trabajando bajo la pauta del Gobernador @alfredodelmazo en favor del #Edoméx