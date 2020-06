Monterrey anuncia reapertura de comercios no esenciales a partir de este jueves

Un hombre adquiere productos en una tienda durante la pandemia del COVID-19 (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado de Nuevo León, informó que a partir de este 11 de junio se permitirá abrir a empresas y comercios no esenciales (a excepción de los del rubro de entretenimiento), siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios por el COVID-19, o podrían ser acreedores de una sanción o inclusive ser cerrados.

En conferencia de prensa virtual, el mandatario, también conocido como “El Bronco”, acompañado por los Secretarios de Salud y de Economía y Trabajo, Manuel de la O y Roberto Russildi, respectivamente, dijo que esta decisión está sustentada en el acuerdo tomado por el Consejo de Seguridad en Salud.

Además, la medida de apertura está basada en los indicadores estatales de salud para la reactivación económica y el semáforo epidemiológico.

“A partir de mañana todos aquellos establecimientos que no están en la lista de no abrir podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con los protocolos de salud”, detalló Rodríguez Calderón.

Vista del comercio informal en el centro histórico de Ciudad de México (Foto: EFE/José Méndez)

“A través de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Salud nosotros estaremos supervisando a partir de mañana, negocio que no cumpla, que abra y no cumpla será cerrado de manera definitiva [...] Así sea un centro comercial, así sea el negocio de quien sea; estamos actuando de buena fe, el riesgo que estamos tomando todos es de todos”.

El gobernador instó a las empresas y comercios a ser responsables con las medidas sanitarias para proteger a la ciudadanía, pues dijo que es una oportunidad de reactivación que no deben desperdiciar.

Detalló que pese a quitar restricciones los siguientes comercios deberán permanecer cerrados:

Los cines, al ser considerados como comercios de entretenimiento, permanecerán cerrados en la entidad (Foto: Twitter@@PlayViewOficial)

También anunció que los días 20 y 21 de junio, fecha en la que se festeja el Día del Padre, los panteones permanecerán cerrados, mientras que las pastelerías sólo podrán ofrecer servicio a domicilio.

Las actividades que podrán reactivarse en el Parque Chipinque, Parque La Estanzuela, Parque Fundidora, y el Cerro de la Silla, son las siguientes:

El Cerro de la Silla, ícono de Monterrey, testigo mudo de 418 años de la ciudad de Monterrey (Foto: Notimex)

Respecto a los centros religiosos, el pasado 8 de junio, el arzobispo Rogelio Cabrera López informó a los feligreses que las medidas de apertura aplicarán a partir del 20 de junio, siguiendo las medidas sanitarias correspondientes.

“Como ya lo he comunicado en días pasados, estamos trabajando de manera entusiasta y coordinada entre fieles, sacerdotes y obispos para responder conforme a las indicaciones que nos han dado, a las inquietudes de quienes nos manifiestan su anhelo de volver a participar en la Santa Misa”.

Solicitó a los feligreses que sean adultos mayores y a las familias con niños menores de 12 años que se queden en casa y sigan viendo las misas que se transmiten por televisión y vía online.

Señaló que la apertura de templos ha tenido diferentes opiniones, pero que están abiertos a escuchar e incluso a modificar conforme a las necesidades de la población.

“Sé que hay opiniones encontradas, hay quienes no están de acuerdo con que hagamos el retorno gradual, hay otros que quisieran que fuera más grande el porcentaje de aforo, pero creo que es necesario confiar en un servidor que con mucha prudencia está tratando de mirar las dos partes de los que quieren más apertura y de quienes no. Vamos a hacerlo con mucha responsabilidad y si algo fallara lo corregiremos”, declaró Cabrera López.

Para la nueva normalidad, las empresas deben preparar sus instalaciones a fin de garantizar a sus empleados las medidas sanitarias correspondientes (Foto: Reuters / Jose Luis Gonzalez)

En tanto, las actividades laborales deberán ser escalonadas, iniciando con el 30% de la actividad, posteriormente al 60%, y finalmente, cuando se pasen las suficientes etapas, podrán regresar al 100%, indicó el secretario de Salud Manuel de la O Cavazos.

El funcionario señaló que, de los 10 indicadores estatales de salud para la reactivación económica, la mayoría se encuentra en color verde.

“Éste es el semáforo de Nuevo León, es un semáforo diferente, la Federación todo lo tiene en rojo, no podemos avanzar”, destacó.

“Yo creo que en Nuevo León, si nos cuidamos todos y hacemos las cosas bien, podemos utilizar esos colores del semáforo en base a esos porcentajes y hacerlo bien”, señaló el secretario.

Funeral de una persona que falleció de coronavirus (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Dijo que en dos semanas evaluarán los resultados obtenidos durante este periodo para determinar si avanzan o retroceden en la reactivación económica.

El mandatario estatal adelantó que se encuentran trabajando en una nueva iniciativa de ley para modificar el Código Penal vigente en Nuevo León y castigar penalmente a quienes, sabiendo que tienen el COVID-19, salen de sus casas y contagian a otras personas.

Durante la conferencia aprovechó para aclarar que la actividad de la industria cervecera no tendrá ninguna interrupción, por lo que no es necesario recurrir a compras de pánico, como ocurrió anteriormente.

“No es cierto que vayamos a tomar nosotros (Estado) una decisión respecto a la cerveza y a la distribución de la cerveza, no se crean de eso, así que no vayan a saturar otra vez los negocios porque creen que va a acabarse la cerveza, nada más no exageren”, señaló.

Pese a que acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantener distanciamiento social (Foto: Reuters/Edgard Garrido)

Lo anterior luego de que en redes sociales circulara una noticia falsa entre la población local que señalaba una supuesta disminución en la cerveza.

En la actualización de casos en la entidad, el secretario de Salud informó que este miércoles se registraron 148 nuevos casos con lo que el número de contagios en Nuevo León llegó a 4 mil 212. Se registraron 7 nuevos decesos por lo que la cifra de fallecimientos por COVID-19 se ubicó en 164.

Se han realizado casi 45 mil pruebas, 258 pacientes hospitalizados, 183 confirmados con la enfermedad, 75 en estudio, y 2 mil 689 personas recuperadas.

Cabe recordar que el pasado 24 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pronosticó que ciudades como Guadalajara y Monterrey podrían entrar tardíamente a una mayor actividad en la transmisión del COVID-19, razón por la que su curva de contagios podría alargarse hasta octubre, donde chocaría con el inicio de la temporada de influenza.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Guadalajara y Monterrey podrían alargar su epidemia por coronavirus hasta octubre”: López-Gatell

COVID-19 en México: suman 15,357 muertos y 129,184 casos confirmados

COVID-19 permanecerá indefinidamente en el mundo y seguirá siendo un riesgo hasta el 2021, señaló experto de la UNAM

Reapertura de escuelas será hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde: López-Gatell