Acusaciones son contra grupos de Morena, no contra el presidente, insistió Enrique Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que confía en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no en algunos miembros de su gabinete. EFE/Francisco Guasco/Archivo

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que sus críticas al gobierno federal, emitidas tras las protestas en repudio al asesinato de Giovanni López a manos de policías de la entidad, no están dirigidas contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, detalló en entrevista con Pascal Beltrán del Río en Imagen Radio, que corresponde el presidente aclarar la participación de una funcionaria de la Secretaría de Gobernación, Candelaria Ochoa, y de miembros de Morena que, según el gobernador, fueron vistos “organizando no solamente las manifestaciones, sino la violencia” durante las protestas que concluyeron con la detención de decenas de jóvenes manifestantes.

Días antes, tras la declaraciones acusatorias de Alfaro, Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina, respondió: “no tenemos pleito nosotros con nadie ni queremos tener pleito. Me llamó mucho la atención que él haya tratado de involucrar al gobierno federal y a mi persona. Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial. No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otro de lo que está uno enfrentando, de los problemas”.

María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, respondió vía Twitter a las acusaiones del gobernador jaliciense. (Foto: TwitterCandeOchoaA)

Alfaro aclaró que sus sospechas no se dirigen al mandatario, pero sí a algunos de sus colaboradores: “sigo creyendo que él no es capaz de hacer una cosa de esa naturaleza. Yo confío en que el presidente quiere que le vaya bien a México y ojalá quiera que le vaya bien también a Jalisco. Pero hay gente en su gabinete y en su partido que tienen otros propósitos”

Y agregó: “Si el presidente dice que no hay injerencia del gobierno de la República en lo que está pasando en Jalisco, pues simplemente dejo una pregunta ahí de algo que es público: ¿por qué una directora y una funcionaria de alto nivel de la Secretaria de Gobernación está presente y organizando las marchas en el estado? Ahí están las fotos de la directora de la instancia que se encarga de atender la violencia contra las mujeres, Candelaria Ochoa, ahí están. Eso lo tendría que explicar el presidente porque, a final de cuentas, no hagas cosas malas que parecen buenas”.

En contra de la funcionaria, consideró que “se vale” ser luchador social, pero no si se está cobrando un cheque al gobierno. “Que renuncie a su cheque porque qué a todo dar, ¿no? Vivimos en la lucha social, pero cobramos del gobierno ¡ja! Pues así yo también me voy a hacer activista social”.

Respecto a la actuación policiaca durante las jornadas de protesta del jueves 4 y viernes 5 de junio, Alfaro reiteró que la responsabilidad de la represión policiaca corresponde a un “grupo pequeño” de la policía de la Fiscalía estatal que no responde a su mando por el carácter autónomo de la institución y que actuó de forma “arbitraria”.

El mandatario señaló que hubo otros miles de policías de Jalisco que “actuaron de manera ejemplar” y que aún no entiende a qué intereses respondieron los policías que desacataron sus órdenes. “Vamos a investigar. Ya están detenidos los mandos involucrados en ese tema”, afirmó.

Asimismo, informó que el gobierno estatal decidió tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, luego del asesinato de Giovanni, y que el presidente municipal ha sido llamado a declarar en dos ocasiones.

Alfaro Ramírez consideró un despropósito la difusión de la versión que afirma que la detención de Giovanni López se relacionó con la falta de uso de cubrebocas. Eso nunca apareció en ningún reporte policiaco, afirmó. Además, detalló que la fiscalía estatal llevaba tres semanas investigando el caso cuando se dieron las manifestaciones.

