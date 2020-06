“Me preguntó, yo contestaba”: el General Tomás Ángeles Dauahare advirtió a Felipe Calderón de los nexos de García Luna con el narco

Felipe Calderón y Genaro García Luna, complicidades. (Fotoarte: Jovani Pérez Silva

El General en retiro, Tomás Ángeles Dauahare, alertó personalmente y por escrito al ex presidente Felipe Calderón que su entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaba involucrado con el narcotráfico, en especial, con el Cártel de Sinaloa, así lo aseguró el propio militar en el documental Guerra Híbrida.

En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores del programa “Los Periodistas”, el productor y director del documental, Daniel Marmolejo, aseguró que el general Ángeles Dauahare, en su calidad de Secretario particular del Secretario de Defensa, tuvo acceso a mucha información, pues incluso se organizó en su oficina una Centro de Inteligencia Antinarcóticos, con oficiales seleccionados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el cual le informaba directamente al presidente.

En el documental, Ángeles Dauahare, quien fue subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, narró que el 9 de mayo de 2007, el entonces Presidente Felipe Calderón lo llamó a una reunión en la que también estuvo presente Juan Camilo Mouriño, entonces Secretario de Gobernación y quien falleció en un accidente aéreo en 2008.

“Me preguntó, yo contestaba. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna. Le dije: ‘Señor Presidente, le voy a decir mi verdad, es mi verdad, no lo voy a engañar a usted ni a mis jefes, porque mi comentario puede generar decisiones dañinas para el país’. Le di mi versión, me lo pidió por escrito. Días más tarde se lo hice llegar”, contó el General.

El General en retiro, Tomás Ángeles Dauahare. (Foto: especial)

“¿Qué le dije? El involucramiento de García Luna en el narcotráfico y en otras cosas. El tema importante es el del narcotráfico. Estaba enterado. Ese mismo día, ya después de eso, platicando él y yo solos, de pie a un lado de su escritorio –me refiero al licenciado Calderón–, ahí le dije que su estrategia estaba mal y por qué estaba mal”, añadió.

“Siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el Cártel que consideraron más fuerte, el del Pacífico, con la idea, tontísima, de acabar pronto, uniendo fuerzas, las del crimen organizado del Pacífico con el Gobierno federal para acabar con los demás cárteles. Lo único que hicieron fue fragmentar esto y llegar a la situación que estamos viviendo, cantidad de grupúsculos”, aseguró.

Luego de lo revelado por el General al entonces presidente, Tomás Ángeles Dauahare fue acusado por el gobierno de Felipe Calderón de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva. Fue detenido el 16 de mayo de 2012 y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Ahí permaneció hasta el 17 de abril de 2013, luego de que un juez determinó el sobreseimiento de la causa penal debido a que no pudieron comprobar el delito que se le imputaba.

Daniel Marmolejo, quien también es periodista, destacó que nunca antes se había conocido el testimonio de un militar del nivel de Ángeles Dauahare en el que se confirmara el involucramiento de altos funcionarios del gobierno con el narcotráfico “lo que viene a desmontar y que también aparece en ‘Guerra Híbrida’ son todos los escenarios de Felipe Calderón, de reuniones de evaluación en materia de seguridad que serían verdaderamente, una farsa (...) porque de acuerdo con la fecha en que el general Tomás Ángeles hace esta declaración a Calderón, Calderón nos regala cinco años siete meses de un ‘súper policía’ en el libro de los mexicanos”, señaló.

Felipe Calderón y Genaro García Luna (Foto: Cuartoscuro)

El documentalista apuntó que aunque el ex mandatario ha asegurado públicamente que lo dicho en contra de García Luna sólo eran “chismes”, lo cierto es que -señala- “el drama puntual asociado con el narco, es uno de los acontecimientos de mayor profundidad en esta entrevista (con el General Ángeles Dauahare) y sumaria otro que viene en la misma cadena… Si al no hacerle caso al General, Calderón encontró en García Luna un área de oportunidades y el general establece que pudiera ser una lógica que es una hipótesis, por lo que se puede entender”, señaló.

Marmolejo señala que además de los señalamientos políticos de que México estaba viviendo en el caos de un narcoestado y al que hace el General de esta relación “no hay duda de que el gobierno y el presidente Felipe Calderón, además de estar informados, contribuyeron a que este vínculo fortaleciera el narcoestado en México, la más importante, es que es el General el que lo dice”, destacó el periodista.

El autor de Guerra híbrida aseguró que ha sostenido alrededor de 20 encuentros con Ángeles Dauahare, pero no se atrevía grabarlo porque no existían las condiciones para que el General fuese expuesto en una entrevista, incluso reveló que en diciembre del año pasado tuvo que cancelar la entrevista cuando ya todo estaba preparado. Días después, señaló el periodista, se dió el arresto de Genaro García Luna (en Estados Unidos).

A consideración del comunicador, el General Ángeles Dauahare encontró “en este momento histórico para México, la posibilidad de salir de ese ostracismo obligado para exponer su verdad”, señaló.

El productor y director del documental resaltó “pareciera que “La Barbie”,“El Indio” o alguno de estos personajes supuestamente involucrados con el General, y que finalmente se concluyó que no era así, tenían más códigos de ética que Calderón, que García Luna, definitivamente (...) por eso también es inverosímil que Felipe Calderón en este momento goce de libertad y esté en la posibilidad de construir un nuevo partido político”, concluyó.

MÁS DE ESTE TEMA:

“García Luna está aterrado”: la caída del ex hombre fuerte de Calderón

Los cabos sueltos de Felipe Calderón: García Luna y “Rápido y Furioso” cercan al ex presidente

El cártel de García Luna: cómo se tejió la red de corrupción entre policías y narcos

“Ya ves qué fácil es llegar a ti”: el día que el cártel de los Beltrán Leyva secuestró a García Luna

El trágico final de los dos hombres fuertes de Felipe Calderón