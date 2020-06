López Obrador tundió al dirigente de Morena por criticar la austeridad: "Imagínese cómo estaban mal acostumbrados”

(Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que las medidas de austeridad implementadas por el gobierno federal fueron positivas y sirvieron para que hubiera disciplina en las finanzas públicas, pero ya llegaron a su límite.

Desde Tabasco, López Obrador aseguró que el gobierno seguirá apretándose en cinturón con la finalidad de proteger la economía popular.

“Hay quienes dicen que ya no aguanta el gobierno más austeridad, me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de morena.. imagínese cómo estaban mal acostumbrados en general, era una especie de enajenación donde no importaba que el gobierno gastara y se endeudara.. se les olvidaba que no puede haber gobierno rico con gobierno pobre”.

“¿Ya no se aguanta la austeridad? ¿Por qué ya no se aguanta? si los servidores públicos tenemos garantizados un sueldo, haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos están dando un sueldo nada despreciable.. entonce ¿por qué no se va a aguantar la austeridad?”, cuestionó.

Por lo que reiteró “sí vamos a seguir siendo un gobierno austero, son de las deformaciones que se fueron creando durante este periodo neoliberal y ahora tiene que cambiar esas visiones es parte de la transformación”.

Información en desarrollo...