“Es preocupante”: Michael Reid arremete contra AMLO

Martín Eurnekian (izquierda) junto a Michael Reid (derecha), senior editor de The Economist (Foto: Archivo)

Michael Reid, columnista y jefe editorial sobre América Latina del semanario británico The Economist, expresó sus discrepancias con los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Jair Messias Bolsonaro.

Desde su lucha contra el nuevo coronavirus, políticas económicas de proteccionismo, certidumbre jurídica a la inversión extranjera y resultados magros en sus propuestas de campaña, Reid señaló, en entrevista para Arena Pública, el poco conocimiento de AMLO sobre los retos del siglo XXI.

Ante el tema más inquietante del momento: la presencia del COVID-19 en América Latina, el analista británico manifestó su angustia.

El periodista criticó el populismo de AMLO (Foto: Cortesía Presidencia)

“Es preocupante. El manejo del virus ha sido terrible y Brasil está sufriendo las consecuencias. Los datos oficiales de México son, probablemente, los menos confiables en todas las Américas y el grado real de la epidemia en México es mucho más grande”, aseguró ante la crítica internacional al desempeño de la Secretaría de Salud (SSa).

Esta ineficacia, según el periodista, es resultado de una cultura política poco eficaz donde impera el populismo, es decir que “los liderazgos políticos no son de la talla”.

Durante la conversación, se plantearon las repercusiones económicas que vendrán después del SARS-CoV-2 en la región, donde el panorama para México se vislumbra mejor que el de Brasil. Esto obedece a dos factores; el primero es que los ojos de Europa están puestos más en el gobierno populista de derecha de Bolsonaro que en el populismo de izquierda de López Obrador y el segundo es la vecindad de este último con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo.

De acuerdo con el analista AMLO no se ha desempeñado como amigo de los empresarios (Foto: Presidencia)

“Es una ventaja para México que el manejo de la epidemia en Brasil ha sido aún más calamitoso por parte del presidente (Jair Bolsonaro)”; sin embargo, permanece la expectativa de las repercusiones de la enfermedad sobre sociedades precarizadas y su recomposición después del COVID-19.

“Ahora la preocupación es que la recesión fuerte que el virus ha precipitado va a agravar ese descontento y el problema de falta de crecimiento y falta de inversión”, por eso, señala Reid, que AMLO decidió reiniciar sus giras de trabajo, para no perder el pulso de la gente.

“Él ha resultado ser exactamente como dijo que iba a ser. Es un hombre que tiene ideas fijas. Es realmente un populista. Como buen populista, tiene necesidad del pueblo, casi ontológico. No es amigo del sector privado. Tiene la idea de una austeridad decimonónica. Tiene la capacidad de hacer creer a muchos mexicanos que él es honesto, sencillo, que está con ellos, pero todo indica que no tiene un entendimiento de las soluciones políticas para los graves problemas de México en seguridad, en falta de crecimiento económico y, ahora, en una política sanitaria adecuada para hacer frente al virus”.

El analista no ve una oposición consolidada (Foto: Archivo)

Respecto a su impresión de Andrés Manuel López Obrador, planteó lo rescatable y lo señalable para una democracia.

“Uno queda impresionado por la habilidad de comunicación del presidente; por su empeño, energía, resiliencia. Pero por otro lado uno queda impresionado por este hombre que no quiere saber lo que pasa en el resto del mundo. Y repito, tiene ideas casi decimonónicas, como su desconexión intelectual del mundo del siglo XXI. Es un caso singular, de un político fuerte, hasta ahora exitoso en términos de llegar al poder y mantener una popularidad. Vamos a ver cómo le va, le va a ser cada vez más difícil”, explicó el periodista.

A pesar de que la estrategia comunicativa del tabasqueño le resulte bastante efectiva, tampoco fue de su agrado la constante descalificación de AMLO a los medios extranjeros; sin embargo no le toma desprevenido este tipo de reacción, pues es parte de la estrategia del populista hacer este tipo de denuestos.

AMLO tendrá un año duro en el 2021, de acuerdo con el columnista (FOTO: MARIO JASSO/ARCHIVO/CUARTOSCURO)

“No me sorprende porque los populistas siempre necesitan enemigos para funcionar políticamente. Es un enemigo conveniente para él. En la medida en que las cosas se han puesto mucho más difíciles en México, su nivel de apoyo popular, si bien sigue siendo alto, ha bajado significativamente y probablemente seguirá bajando. Esa necesidad de negar las críticas que, por lo general, la prensa extranjera se basa en realidades, uno mira los hechos, y esos hechos pueden ser inconvenientes para el Presidente. No me sorprende”.

Aún con este tipo de oportunidades, el analista no percibe una oposición formal y unida, lo cual favorece la perpetuidad del régimen.

“¿Dónde está la oposición?, hasta ahora no la he visto. Tanto el PRI (Partido Revolucionario Institucional) como el PAN (Partido Acción Nacional) quedaron bastante desacreditados por su paso por la presidencia. Una tarea básica en México es reconstruir una oposición y no he visto que eso haya comenzado”, cerró Michael Reid.

