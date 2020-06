Gráficas del coronavirus a tres días de la Nueva Normalidad: más de 1,000 muertos en 24 horas, contagios al alza y saturación hospitalaria

Gráfica: Jovani Pérez/Infobae México

En el proceso de regreso a la Nueva Normalidad y por segundo día consecutivo, se registró un nuevo récord de contagios de COVID-19: 3,912 nuevos positivos, lo que marca un acumulado de 101,238. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 11,729 fatalidades, se registraron 1,092 en la última jornada.

Sin embargo la mañana de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el alza en el número de muertos por Covid-19 – que impuso una cifra histórica- del día miércoles, corresponde en realidad a un reajuste en la cifra.

“De un día a otro (México) pasó a mil fallecidos. Ayer, de acuerdo a esta información, fue el día con más fallecidos. Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en las defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado. Hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro”, explicó López Obrador en conferencia de prensa.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria,la Red IRAG reportó que existen 13,014 camas IRAG disponibles y 10,238 (44%) ocupadas. De los 791 hospitales notificantes, 768 o el 97% sí notificaron al sistema.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México hay un 74% de ocupación, en el Estado de México un 74%, y en Guerrero un 65 por ciento. En las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Baja California registra un 71% de ocupación, el Estado de México 65%, y la Ciudad de México 57 por ciento.

La Ciudad de México continúa como el epicentro de la epidemia en el país, tuvo en récord luctuoso con 364 defunciones en un periodo de 24 horas. Además lleva 27,326 positivos, 3591 activos y 8236 sospechosos.

Le sigue el Estado de México con 16,320, y Baja California con 5,460. La minoría está en Durango con 470, Zacatecas con 322, y Colima con 170.

En la distribución de la epidemia activa, del 21 de mayo al 3 de junio los casos confirmados en Sinaloa son 3,591, Oaxaca con 2,015, y Durango con 957. Las tres entidades con menor cantidad son Chiapas con 98, Colima con 67, y Guanajuato con 38.

La tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes en México es de 13.2. En base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Sinaloa. Las menores están en Colima, Zacatecas, y Chihuahua.

En el país hay 16,829 casos confirmados activos, los cuales representan la epidemia activa en el país. Hay 157,354 casos negativos, 44,869 sospechosos, y un total de 303,461 personas estudiadas.

En el panorama internacional, los casos confirmados y activos (del 21 de mayo al 3 de junio) por región de la Organización Mundial de la Salud se concentran en América: 820,036 casos o 55.6 por ciento. Europa registra 262,864 casos o 17.8 por ciento. El total de casos confirmados a nivel mundial es de 6,287,771, pero aquellos confirmados en los últimos 14 días son 1,464,866 o el 23 por ciento. La tasa de letalidad global es de 6.0 por ciento.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 79.2 es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 948 defunciones sospechosas. Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, el Estado de México, y Baja California. Por el contrario, Aguascalientes, Baja California Sur, y Colima, son las tres con el menor registro.

La curva epidémica en el país, al 3 de junio, mantiene una tendencia ascendente cuando se combinan los casos confirmados con los casos sospechosos. La mayoría de los casos sospechosos, dijo Alomía, son de los últimos 10 días. La carga acumulada informa que existen 3,912 casos nuevos confirmados en 24 horas: un incremento del 4.0% al día anterior.

A pesar de que, desde su perspectiva, los resultados han sido favorables, durante la reunión virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Secretaría de Gobernación y más dependencias federales, López-Gatell afirmó que la “epidemia no ha terminado”, además de que actualmente se encuentra su “máximo nivel de intensidad”.

Respecto a los próximos meses, comentó en la plática con el diario mexicano, siente temor debido a la posibilidad de que haya un rebrote. “Debe quedar muy claro: lejos estamos todavía del final de la epidemia”, recalcó.

Sobre el mismo tema el presidente habló durante su conferencia de prensa de este día, en donde mencionó que su gobierno está al pendiente ante los contextos de alerta en los diferentes estados y, si resulta necesario, se tomará en cuenta la idea de corregir el rumbo en relación a la reapertura de actividades.

