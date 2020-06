“En tiempos de incertidumbre es importante seguir aprendiendo”: el emotivo mensaje con el que Martha Bárcena recibió Doctorado Honoris Causa

Martha Bárcena recibe doctorado honoris causa en Estados Unidos Foto: captura de pantalla graduación 2020 virtual Marymount University

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, recibió el Doctorado Honoris Causa en Letras Humanas por la Universidad Marymount.

En la ceremonia de graduación de la generación 2020 celebrada por videoconferencia, debido al coronavirus, las autoridades universitarias reconocieron la trayectoria académica de la Embajadora.

En ese sentido, la rectora de la Universidad Marymount, la Dra. Irma Becerra, destacó que Bárcena estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación impartida por la Universidad Iberoamericana de México, la licenciatura en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, la maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de España y la maestría en Filosofía Política por la Universidad Iberoamericana.

Además, subrayó que habla inglés, francés e italiano y tiene conocimientos del alemán, danés y chino.

Irma Becerra, rectora de la Universidad Marymount Foto: captura de pantalla graduación 2020

La diplomática ha servido como Cónsul en Barcelona, España; Embajadora ante Dinamarca y Turquía, y Representante Permanente de México ante las Agencias de Naciones Unidas con sede en Roma. Asimismo, ha distinguido por ser defensora de los derechos de niños y migrantes.

“El camino que me ha llevado a donde estoy ahora ha sido largo y lleno de altibajos que me ha dado lecciones importantes; he aprendido que en tiempos de incertidumbre y de aflicción, como los que estamos viviendo ahora, es importante continuar aprendiendo y estudiando”, expresó la diplomática mexicana.

De igual manera, advirtió que “son tiempos desafiantes”, pues la forma de vivir, estudiar y trabajar ha cambiado. Sin embargo, “aunque podrían venir tiempos duros, habrá mejores días y ahora más que nunca habrá que tener empatía y compasión entre nosotros”.

Por otra parte, en el discurso, Bárcena refirió dos ejemplos de personajes mexicanos que se impusieron a la adversidad de los entornos en los que vivieron: Octavio Paz y César Chávez.

Personajes mexicanos que se impusieron a la adversidad de los entornos en los que vivieron: Octavio Paz Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro

Sobre el escritor y también diplomático mexicano, Octavio Paz, la embajadora comentó: “se convirtió en una voz crítica contra la represión política de cualquier forma y en cualquier lugar”.

Sobre César Chávez, dijo: “de origen mexicano, dedicó su vida a mejorar las condiciones laborales y salariales de los agricultores y trabajadores migratorios. La educación era muy importante para él. Fue junto con Dolores Huerta fundador de United Farmworkers of America y una inspiración para el movimiento hispano”.

Finalmente, dio un mensaje a los graduados en el que los alienta a trabajar por sus metas.

“Queridos estudiantes, cada viaje empieza con una visión. Aférrense a su visión y a los valores que la Universidad Marymount les ha inculcado. Tengan el valor de perseguir sus sueños y apliquen todo el conocimiento y la sabiduría para que sean los mejores en sus campos. Y perseveren, porque nadie ha roto un techo de cristal quedándose quieto”, concluyó.

Graduada de la Universidad de Marymount Foto: captura de pantalla de la ceremonia de graduación virtual Universidad de Marymount

Mexicanos ante protestas por el asesinato de George Floyd

Debido a las creciente ola de protestas que se viven en Estados Unidos en contra del racismo, a raíz del asesinato del hombre de origen afroamericano George Floyd, en manos de un policía blanco, las autoridades consulares de México alertaron a los connacionales que viven en ese país, respetar los toque de queda que han sido declarados.

Al menos en 16 estados de Estados Unidos se viven las movilizaciones tras el homicidio de Floyd que cometieron los policías el pasado 25 de mayo. Por eso las autoridades de esos estados han decretado toques de queda. El gobierno de Trump también ha movilizado a la Guardia Nacional.

Varios cónsules mexicanos han compartido mensajes en los que se alerta a los connacionales, sobre todo a los que viven en Minessota, estado en el que ocurrió el asesinato de Floyd sobre la situación.

“Aviso importante para la comunidad mexicana sobre la extensión del toque de queda en Minnesota: (...) Si usted es mexicano y se encuentra en situación de emergencia, favor de comunicarse al teléfono: +1 (651) 334 85 62”, alertó el Consulado de México en Saint Paul.

Consulado de México en Saint Paul advierte sobre toque de queda en Minessota Foto: (Twitter: @ConsulMexStPaul)

MÁS SOBRE ESTOS TEMAS

“¿Cuándo regresamos a casa?”: estudiantes mexicanos en Argentina urgieron apoyo del gobierno para ser repatriados

Quién es el hombre que obtuvo el primer doctorado a distancia en Ciencias Bioquímicas en la UNAM

En Nueva York han muerto más de 700 mexicanos por COVID-19