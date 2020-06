Colocan a AMLO en lista de líderes populistas a los que desnudó el coronavirus

AMLO acumula ya una serie de críticas de la prensa internacional por el manejo de la emergencia sanitaria (Foto: Martín Zetina/ Cuartoscuro)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió nuevas críticas por el manejo de su gobierno con respecto a la pandemia de COVID-19, que ha dejado más de 10,000 muertos en el país y casi 100,000 contagiados hasta ahora.

“Los dos grandes de Latinoamérica en la geopolítica y la economía, como son Brasil y México, ambos gobernados por populistas, en México, por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador y, en Brasil, por el ultraderechista Jair Bolsonaro, han puesto en evidencia una mala gestión”, señaló al medio alemán Deutsche Welle Jan Woischnik, director para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS)..

En un momento, en el que el Estado debería tener como prioridad proteger a la población, ninguno de los dos tomó en serio la pandemia

México acumula más de 10,000 muertos y casi 100,000 contagiados hasta ahora (Foto: Edgard Garrido/ Reuters)

López Obrador volvió a ser cuestionado por un medio internacional. A las críticas de periódicos como el New York Times, Financial Times y el Wall Street Journal, se le han sumado organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch.

En esta ocasión, la televisora alemana publicó un artículo titulado “América Latina: el coronavirus desnuda a los líderes populistas”, donde la respuesta del mandatario mexicano a la emergencia sanitaria es calificada como “contradictoria”.

“AMLO no tomó en serio la pandemia (en marzo), pero, además, a lo largo de la crisis ha habido una comunicación contradictoria sobre las medidas, una estrategia poco seria en el manejo de esta crisis en donde es crucial una comunicación clara y comprensible para el ciudadano”, destacó Woischnik.

AMLO fue duramente criticado por reiniciar sus giras por el país a pesar de la emergencia sanitaria (Foto: Elizabeth Ruis/ Cuartoscuro)

El medio alemán señaló que, mientras López Obrador festejaba que México había “domado la pandemia”, el país aún sigue en uno de los puntos más altos de contagio. Apenas este martes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el portavoz de la administración durante la emergencia sanitaria, señaló que “la epidemia no ha terminado”.

Alguien mencionó que estamos en el máximo nivel de intensidad: fui yo

Mientras tanto, el presidente mexicano reanudó esta semana sus giras por el interior de la República y este lunes dio el banderazo para el inicio de las obras del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes de su sexenio, en medio de la oleada de críticas por la situación del país.

López-Gatell precisó que la epidemia está en un nivel de máxima intensidad (Foto: Cortesía Presidencia)

Además, el texto de la Deutsche Welle advirtió que “una vuelta a la nueva normalidad, como es llamado el plan de apertura por el gobierno, es un paso arriesgado". Este 1 de junio, finalizó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, como se le conoce a las medidas que tomó la administración para mitigar y contener los contagios.

En su lugar, la “nueva normalidad” se definirá por entidades federativas. Cada una dependerá de un semáforo epidemiológico que será actualizado cada semana y que detallará las actividades que se podrán o no realizar durante cada una de sus fases, de mayor peligrosidad a menor: rojo, naranja, amarillo y verde.

"Comentamos que, con un criterio de máxima seguridad sanitaria, cuando uno de los cuatro indicadores está en un nivel superior a los otros tres, se tomará como resultante el de más alta calificación, o color, por lo menos en el arranque” de la estrategia, recalcó López-Gatell este martes.

México es el país de la OCDE que menos pruebas realiza (Foto: UNAM)

Sin embargo, las voces más críticas del gobierno de López Obrador han señalado que, incluso con estas medidas, el país corre un grave peligro si no se realizan más pruebas y seguimiento a los contagiados confirmados.

La oposición destacó que México se ubica como el país que menos pruebas realiza para detectar COVID-19 entre los 36 que componen la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), de acuerdo con un informe publicado a finales de abril.

México se ubica como el último en la clasificación, al realizar 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. El promedio de los 36 países de la OCDE se ubica en 22.9 pruebas por cada 1,000 habitantes. De acuerdo con la organización, la realización de pruebas es vital para comenzar a levantar las restricciones de confinamiento en los países golpeados por la epidemia de coronavirus.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La crítica a la 4T de AMLO: "Es contradictoria y desesperada”

Nueva crítica de la prensa internacional al izquierdista López Obrador: “Está gobernando como un conservador”

AMLO agradeció mensaje del actor Damián Alcázar a favor de la 4T