Piden a mexicanos en Estados Unidos respetar los toques de queda decretados por las protestas por el asesinato de George Floyd

Debido a las creciente ola de protestas que se viven en Estados Unidos en contra del racismo, a raíz del asesinato del hombre de origen afroamericano George Floyd, en manos de un policía blanco, las autoridades consulares de México alertaron a los connacionales que viven en ese país, a quienes les pidieron que respetaran los toque de queda que han sido declarados.

Al menos en 16 estados de Estados Unidos se viven las movilizaciones tras el homicidio de Floyd que cometieron los policías el pasado 25 de mayo. Por eso las autoridades de esos estados han decretado toques de queda. El gobierno de Trump también ha movilizado a la Guardia Nacional.

En California, uno de los estados donde las protestas ocurren con mayor intensidad, la consul mexicana de la ciudad de San José -donde se estableció toque de queda- Alejandra Bologna, difundió un mensaje en sus redes sociales, en el que les pide a los mexicanos no exponerse.

"Atento aviso. Paisano, las autoridades en San José decretaron toque de queda de 8.30 PM a 5.00 AM durante 7 días a partir de hoy.Las personas que no respeten podrán ser sancionadas/arrestadas. No te expongas. Para atención consular Teléfono CIAM 5206237874 o (cuenta de Twitter) @EmbamexEUA", escribió Bologna.

(Twitter: @AlejBolognaZ)

Otra de la ciudad en las que se han visto las movilizaciones más enérgicas es en Washington D.C. Ahí también las autoridades consulares alertaron a los mexicanos que viven en la zona.

"AVISO a la comunidad mexicana en Washington, D.C: las autoridades han decretado un toque de queda. Ello significa que las personas que estén fuera de casa desde hoy a las 11:00 PM y hasta las 6:00 AM del lunes 1 de junio, pueden ser sancionadas y/o detenidas. Se recomienda escuchar y seguir las indicaciones de las autoridades. Si su seguridad o integridad corren peligro llame al 911. Si requiere protección consular favor de comunicarse al 202 997-0560”.

(Twitter: @ConsulMexWas)

Y la Embajada de México en Estados Unidos compartió un mensaje en el que se alerta también a los mexicanos, sobre todo a los que viven en Minessota, estado en el que ocurrió el asesinato de Floyd.

“Aviso importante para la comunidad mexicana sobre la extensión del toque de queda en Minnesota: (...) Si usted es mexicano y se encuentra en situación de emergencia, favor de comunicarse al teléfono: +1 (651) 334 85 62”.

(Twitter: @ConsulMexStPaul)

La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido, hasta el momento, algún comunicado sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos ante la serie de protestas que se registran en aquel país.

En tanto, el ex agente de policía de Minneapolis que está acusado por la muerte de George Floyd fue trasladado de una cárcel del condado a una prisión de máxima seguridad, acusado de homicidio en tercer grado.

Se trata de Derek Chauvin, quien fue detenido tras la difusión del video -en el que se se ve que por varios minutos tuvo sometido a Floyd colocándole con fuerza la rodilla al cuello- y el inicio de las protestas contra otro caso de abuso policial discriminatorio. Este había estado en la Cárcel del Condado de Ramsey y luego fue llevado a la Cárcel del Condado de Hennepin.

Las manifestaciones se han tornado también cada vez más violentas, al subir la intensidad de los reclamos, motivos que inlucos llevaron al presidente estadounidense Donald Trump a refugiarse en el búnker de la Casa Blanca.

Además, alrededor del mundo también se han registrado protestas por estos hechos. Desde Londres, Inglaterra hasta Auckland, Nueva Zelanda, miles de personas han salido a las calles para reprobar hechos como este propiciados por el racismo.

