“Cuando la realidad te estalla en la cara”: las lapidarias críticas a López Obrador por la Nueva Normalidad con todo el país en rojo

Esta mañana en conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades sanitarias presentaron el mapa nacional con los colores de semáforo con el que se levantará la Jornada Nacional de Sana Distancia el 1 de junio. 31 estados se encuentran en rojo de “máxima alerta” de contagios de COVID-19, excepto Zacatecas.

La preocupación entre la población se manifestó en redes sociales, politólogos, comunicadores, políticos y ciudadanos en general mostraron su rechazo a iniciar la Nueva Normalidad con riesgo latente de nuevos brotes.

Además la mayoría criticó que el Presidente inicie una gira por el país cuando la mayoría de estados está en rojo. El mandatario informó que seguirá la ruta de una semana en la que revisará sus grandes obras, dentro del plan de reapertura económica y social prevista a partir del 1 de junio.

“Se va a continuar con las actividades y se va a recorrer el país”, manifestó el mandatario durante su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Señaló que aunque planea visitar los 32 estados del país, empezará visitando Cancún, en el suroriental estado de Quintana Roo, donde dará el banderazo al Tren Maya, una de las obras más emblemáticas de su gobierno.

En esa localidad, dijo, llevará a cabo un reconocimiento en Isla Mujeres con un acto en el que dará ascensos a enfermeras, médicos y personal de salud de la Secretaría de Marina.

Ese mismo día, por la tarde, afirmó se dará banderazo para el inicio de la construcción del Tren Maya.

La gira continuará el martes en Mérida, estado de Yucatán, el miércoles en el estado de Campeche, el jueves en Palenque, estado de Chiapas, y en todos esos sitios se iniciarán las obras del Tren Maya, que cuenta con una inversión de unos 120,000 millones de pesos (unos 5.450 millones de dólares).

Mientras que el viernes estará en Villahermosa, Tabasco, donde hará una supervisión en la refinería en construcción de Dos Bocas, otras de sus obras insignes.

Y ese mismo día hará una supervisión al puerto de Coatzacoalcos.

Para el sábado hará dos visitas; una a la planta a tren de refinación en Cangrejera y la visita a refinería de Minatitlán, por el plan de rehabilitación que está llevando a cabo en el sector petrolero.

Mientras que el domingo irá a Sayula de Alemán, en el oriental Veracruz.

Reiteró que durante la gira seguirá todos los protocolos de salud necesarios requeridos por la pandemia del coronavirus, además de que en sus actos públicos no habrá asistencia mayor a 50 personas, incluyendo integrantes de medios de comunicación y funcionarios públicos.

Indicó que va a procurar cuidar su salud y por ello “voy a trasladarme por tierra, me va a llevar más tiempo, pero tomé esa decisión, me voy a ir a Cancún en camión, haciendo paradas”.

Del mismo modo, señaló que se quedará en casas y no hoteles para tomar todas las medidas de protección y no infringir ninguna norma “para que no haya motivo de que se relaje la disciplina”.

Finalmente, dijo que se debe ir hacia la “nueva normalidad” y en este contexto se seguirán tomando las medidas sanitarias necesarias pues si hay indisciplina, habrá un rebrote que “nos afectan a todos y sigue semáforo en rojo”.

Explicó que las giras las realizaría de una semana completa para luego regresar a la Ciudad de México, otra semana, y luego salir de nuevo a otra región.

“Regreso, estamos una semana aquí, y luego nos vamos a ir al norte a hacer lo mismo, o sea, una semana aquí en Palacio y otra semana completa en los estados, para estar presente”, indicó.

Van más de 9,000 muertos en el país

Actualmente en el país hay 81,400 casos positivos acumulados por la enfermedad, 9,044 defunciones, 6,315 contagios activos. Adicionalmente se contabilizaron 783 fallecimientos sospechosos

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, insistió en que con el inicio de Nueva Normalidad se deben seguir las medidas de sana distancia y que cada entidad definirá el incorporamiento a las actividades.

Por su parte el Subsecretario de Prevención y Promoción de la salud, Hugo López-Gatell, añadió que gracias al semáforo el regreso a los espacios púbicos las actividades laborales debe ser de forma gradual y cuidadosa a la vida pública.

“Logramos reducir hasta en 81% el punto máximo en la Ciudad de México y el Valle de México. A la epidemia de Covid en México todavía le faltan varias semanas. Estimamos que el pico máximo sería entre el 6 y el 8 de mayo y comenzaría a descender y así fue. No hay que confundir con que sería el fin de la epidemia porque no lo es”, dijo.

“Siempre existe la posibilidad de que reabra un brote de la epidemia, por eso es importante que las empresas tomen las medidas necesarias para evitar los contagios internos”, añadió.

