La SIP acusó a López Obrador de incitar a la violencia con sus ataques de prensa

La Sociedad Interamericana de Presa (SIP) dijo este jueves que los ataques que el presidente López Obrador vierte en forma “periódica, constante y sistemática” contra los medios de comunicación y los periodistas son una “incitación a la violencia”.

El presidente López Obrador aprovecha sus conferencias de prensa matutinas para estigmatizar a los medios de comunicación, en especial a los diarios El Universal y Reforma, a los que califica cotidianamente de amarillistas, corruptos, alarmistas, calumniosos y opositores, señaló la SIP en un comunicado.

El presidente de la entidad con sede en Miami, Christopher Barnes, dijo que el “sesgo autoritario, ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios puede motivar a aquellos individuos, que solo necesitan una excusa, a incitar violencia y atacar físicamente a los periodistas y medios”.

Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica), agregó que “en un país con altos índices de violencia, la actitud de AMLO equivale a arrojar gasolina al fuego”.

El 13 de mayo, el diario Reforma difundió este jueves el audio de una llamada que recibió el 13 de mayo en sus oficinas, en la que un sujeto con acento norteño aseguró hablar en nombre del Cártel de Sinaloa y amenazó con “volar” las instalaciones de la redacción si no cambiaban su línea editorial contra el presidente López Obrador, recordó el presidente de la SIP.

“Su empresa subió un video denigrando, vaya, casi burlándose del Presidente de la República. Por eso hacemos esta llamada, porque esto que están haciendo ya, ya, sobrepasó la línea. Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés Manuel López Obrador. Es en serio: ya están sobrepasando la línea", dijo la voz al otro lado del teléfono, que dio indicaciones a la recepcionista de pasar el mensaje al jefe de redacción.

“Si no es así”, advirtió, “(nosotros) vamos a ir a leerle la cartilla. Dígale que no esté difamando al Presidente de la República, que no esté traicionando a la Patria, porque, si no, las oficinas de su pinche periódico, así dígaselo, se las vamos a volar”.

“Nomás dígales lo que le dije: es la última vez que suben algo de él (López Obrador)... Faltan pocos días. No vaya hacerla que explote el lugar. Créamelo, eh. Cuídese mucho", concluyó.

Según Reforma, se detectó que la llamada se realizó de un teléfono de Mexicali, Baja California.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, expresó que “las campañas sistemáticas de desprestigio de López Obrador también han apuntado contra medios internacionales como The Financial Times, The Washington Post o El País”, entre otros.

“Lo que resulta extremadamente peligroso es la obstinación del presidente contra la prensa, incluso durante la crisis sanitaria del COVID-19 que afecta al país y requiere la mayor concentración del jefe de Estado”, enfatizó Rock, director del sitio de noticias La Silla Rota, de Ciudad de México.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas y compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.

