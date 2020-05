Quién es el cocinero mexicano que murió de COVID-19 y fue homenajeado por NYT

Cientos de mexicanos han muerto en Estados Unidos víctimas de coronavirus. Es el caso de Jesús Román Meléndez, quien era cocinero desde hace 20 años y falleció víctima de esta enfermedad.

El periódico New York Times decidió hacer un homenaje de todas estas muertes por COVID-19 al incluir los nombres de las cerca de cien mil personas en la portada con el título “Una Pérdida Incalculable”.

Un equipo del periódico se dedicó a rastrear en diarios grandes y pequeños de todo el país los obituarios de quienes han fallecido entre ellos, cerca de mil mexicanos.

Jesús Román Meléndez murió el 1 de abril. Era famoso en la zona de Queens por preparar la mejor birria de todo Nueva York. Cocinero desde hace 20 años en el restaurante Jean-George’s Nougatine del Hotel Trump, Jesús falleció 15 días después de haberse contagiado de COVID, informó el Noticiero En Punto.

“Nos dio el virus. No sabemos dónde lo contagiamos, no supimos dónde lo obtuvimos y digo lo obtuvimos porque yo también tuve síntomas”, contó Miriam Reyes, esposa de Jesús.

"El 25 de marzo, ella se quedó internada y a mi papá lo dieron de alta. Se empeoró, tenía tos y escalofrío, no podía comer, no podía hablar, no podía caminar, estaba pálido”, djo Yustin Román, hija de Jesús.

El 27 de marzo, Jesús reingresó al Queens Hospital, su esposa Miriam continuaba internada.

“El 1 de abril me habló su doctora para decirme que había fallecido”, dijo su hija.

No le dejaron ver el cuerpo de su papá como ella me cuenta, pero sí le dieron los datos, le dijeron que él era”, reiteró Miriam Reyes, esposa de Jesús.

“Él no quería ser cremado, el quería estar de cuerpo entero y sí logramos esta opción. Lo único que no pudimos fue un velorio y verlo”, agregó Yustin.

Jesús tenía 49 años de edad. Nació en la colonia Maravillas de Ciudad Neza, además de su birria, era famoso su buen humor.

“Siempre hacía el tiempo para nosotros aunque llegara del trabajo cansado, nos quería ver felices a toda costa, era una persona muy alegre”, contó su hija.

"Le gustaban las fiestas, le gustaba bailar, que aunque estaba crudo al otro día se levantaba a trabajar. Tenía mucho amor”, concluyó su hija.

Suman 1,036 los mexicanos muertos en EEUU por coronavirus

El número de mexicanos que han fallecido en los Estados Unidos a causa de la COVID-19 ya sumó 1,036, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual también dio a conocer que Nueva York es la entidad con la mayor cantidad de fallecimientos con 671. Después está california, con 103; y al final se ubicó Illinois, Chicago, con 73.

En el estado de Nueva York es donde más casos de mexicanos muertos se han registrado. (Foto: Jeenah Moon/Reuters)

Los números que reportó la dependencia federal por medio de un comunicado corresponden a los proporcionados por las autoridades consulares a partir de las notificaciones que han llevado a cabo las familias de los fallecidos. Cabe mencionar que el dato puede variar, pues depende de si los seres queridos proporcionan, o no, la información de sus muertos.

“El personal consular en Estados Unidos mantiene un estrecho contacto con las familias de las personas afectadas por la COVID-19 en ese país. El objetivo es brindar asistencia consular necesaria y orientarles sobre los recursos y apoyos a su disposición”, detalló la SRE.

Colorado, Nueva Jersey y Wisconsin registran 20 mexicanos fallecidos en cada estado. En Maryland han sucedido 13 decesos, mientras que en Pensilvania y Washington han sido 11 en cada uno, así como otros 10 en Texas. La lista también incluye a Indiana y Michigan, con nueve casos; Minnesota con ocho; y Carolina del Norte, Massachusetts y Virginia con seis cada uno.

Respecto a la cantidad de personas con nacionalidad mexicana que han muerto en otros países del mundo, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que la cifra se ha mantenido en siete: tres en España, dos en Perú y un par más en Colombia y en Francia.

El canciller Marcelo Ebrard detalló que mantiene una estrecha comunicación con la embajada en temas referentes a mexicanos en Estados Unidos Foto: (Cuartoscuro)

Por otra parte, el gobierno también informó que dos vuelos arribaron a México con 189 connacionales quienes fueron retornados al país desde Estados Unidos. A su llegada a las instalaciones aeroportuarias de aquel país, fueron sometidos a protocolos sanitarios de detección temprana de síntomas de coronavirus antes viajar.

Sólo pudieron abordar los vuelos, procedentes de San Diego y de Texas, las personas que “no presentaron signos o se encontraban asintomáticas”, dijeron en un comunicado las entidades gubernamentales mexicanas involucradas en la repatriación, entre ellas la cancillería.

Asimismo, las autoridades de Migración de Estados Unidos asistieron a los mexicanos en el regreso por vía terrestre a sus lugares de origen, se puntualizó en el comunicado, pero no detalló en qué consistió esa asistencia.

