“No veo ninguna curva aplanada”, aseguró Vicente Fox

El ex presidente de México Vicente Fox nuevamente volvió a criticar la información otorgada por la Secretaría de Salud (SSa) respecto a la presencia del coronavirus en México y expresó que no percibe que se esté reduciendo la incidencia epidémica de los casos de COVID-19 en el país.

“Y por cierto en los hechos no veo ninguna curva aplanada en MX”, publicó el sábado en su cuenta oficial de Twitter.

Esto va acompañado de otra crítica a las estimaciones oficiales en las que, al inicio de la pandemia, calculaban 6,000 decesos relacionados a esta enfermedad.

"Y la declaración insistente que en total la pandemia alcanzaría solo 6,000 defunciones. Que pasó? Y lo que falta... Pero que necesidad??", aseveró.

En México, la SSa tiene registrados 68,620 casos del nuevo coronavirus y 7,394 decesos relacionados a esa enfermedad. Esto quiere decir que la estimación inicial ya quedó rebasada y, al mismo tiempo, la tasa de letalidad del SARS-CoV-2 en México es del 10.77%, cuando a nivel mundial oscila el 6.88 por ciento.

El ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) no ha dudado en manifestar su desacuerdo en referencia al gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, pues desde que el tabasqueño estaba en campaña el también empresario ha reiterado que la administración de AMLO sería perniciosa para México.

Desde que se declaró la alerta sanitaria en el país, Fox Quesada cuestiona las cifras presentadas por Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de la salud, sin embargo, no argumenta de manera científica y critica con base en su apreciación.

Respecto a esto, cabe mencionar que Vicente Fox sólo es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana, título que obtuvo a sólo un año de ser presidente, y, por el otro lado, López-Gatell es médico con maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud por parte de la UNAM y cuenta con un posdoctorado en epidemiología por parte de la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins.

Entre las declaraciones recientes más comentadas en redes sociales por parte del ex presidente está la de “Difícilmente tengo para comer”, que le dijo a un reportero de CNN en Español durante una entrevista en vivo. Esta afirmación salió durante la conversación entre el presentador y el empresario cuando le preguntaron sobre cómo es su vida ahora en el retiro político, a lo cual especificó que por el momento se dedica a su rancho y sus fundaciones.

"Yo trabajo en el rancho, hemos logrado salir adelante. No hay riqueza, ni dinero escondido. Vivo al día. Todo el dinero lo he metido a las fundaciones como Vamos México, Centro Fox [...] Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia que nos dejó mi padre a mis nueve hermanos” dijo.

Algo que también se mencionó durante la transmisión de la entrevista fue que derivado de la crisis epidémica por coronavirus, se vio obligado a cerrar sus fundaciones, pero garantizó que continúa pagando los salarios de sus empleados.

“Tuvimos que cerrar las tres fundaciones porque pudiera haber brotes de contaminación. Lo que es Centro Fox, Vamos México y lo que es Crisma, que está en San Miguel de Allende, donde atendemos a 250 personas con discapacidad cerebral y que por el momento no es posible atenderlas porque ponemos en riesgo su salud”, declaró.

Contrastantemente, quien fuera presidente de México entre 2000 y 2006 incursionó con inversores nacionales y extranjeros para crear un fondo de 500 millones de dólares con el objetivo de participar en la industria energética mexicana. El ex jefe del ejecutivo dijo que ya ha viajado a Nueva York, Dallas, Houston y otros lugares de Estados Unidos, y también lo hará hacia Abu Dhabi (Emiratos Árabes) para promover la inversión foránea en el sector petrolero mexicano; no obstante, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya anunció que no se abrirán nuevas rondas de licitación hasta que las actuales no demuestran su productividad.

