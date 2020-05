“Es un engaño. A todos de una vez los meten y los intuban”: el crudo testimonio de un hijo que perdió a su padre en el IMSS de Chiapas

(FOTO: PEDRO PARDO / AFP)

Desde que inicio la crisis sanitaria, en México han cuestionado la información que emite el gobierno federal en torno a la pandemia de Covid-19. Varias familias de enfermos han puesto en duda las cifras que ha dado la Federación sobre las personas fallecidas por coronavirus.

En Chiapas, apenas esta semana, Jesús Alberto Pérez Espinosa compartió la situación extraña que vivió con su papá: el señor ingresó al hospital por una dolencia ajena al coronavirus, pero a los pocos días salió sin vida con el diagnóstico de SARSC CO-v2.

“Estamos destrozados, le inventaron esa enfermedad porque mi papá estaba sano, incluso hablamos horas antes por un radio móvil que le prestaron, y ya lo íbamos a sacar de ahí, mientras yo conseguía una ambulancia”, confesó al sitio La Silla Rota.

REUTERS/Edgard Garrido

Y es que antes de que llegara al Hospital General zona número 2 del IMSS, en Tuxtla Gutiérrez, su papá Jesús Pérez Hernández estaba convaleciente porque se había caído de un caballo. Días después de aquel accidente, el señor tuvo fiebre por lapsos.

Para evitar que se complicara la salud del hombre de 57 años, y chofer desde veinte años en una empresa harinera en Ocozocoautla, Chiapas, le recomendaron a la familia que trasladaran al señor a la clínica Covid del Polyfórum Mesoamericano de Tuxtla.

Ahí los médicos descartaron que el señor estuviera enfermo de coronavirus , pero poco después Jesús Alberto y sus hermanos decidieron llevarlo a la clínica 2 del IMSS, donde, tras cinco días de internamiento e intubación, el señor falleció supuestamente a causa del virus.

Según Pérez Espinosa, el mismo día que su padre falleció hubo otros tres decesos ‘sospechosos’ en el hospital. "Es increíble, algo traman, porque mi papá estaba sano, incluso se paró de donde lo tenían, porque ya se quería salir de ahí. Es un engaño. A todos de una vez los meten y los intuban y mueren.

El testigo detalló que su padre no sufría ninguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión) ni era obeso o fumador, por lo que la posibilidad de que se haya contagiado y agravado por algo relacionado con la comorbilidad quedó descarta.

(FOTO: PEDRO PARDO / AFP)

Jesús y su familia están convencidos de que su padre falleció por una negligencia médica.

Medios internacionales también han puesto en duda la veracidad de las cifras de muertes por COVID-19 en México, señalando que el gobierno federal informa menos decesos que los reales, tal son los casos de The New York Times, Wall Street Journal, Financial Times, Washington Post y LATimes.

A pesar del “optimismo” del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la evolución de la pandemia del Covid-19, México registró un nuevo récord en el número de contagios por coronavirus al alcanzar los 65,856 acumulados confirmados, lo que significa 3,329 casos nuevos en las últimas 24 horas, al tiempo que el número de personas fallecidas llegó a los 7,179, que representan 190 decesos más que el día anterior.

