Perredista organiza una fiesta por su cumpleaños en plena contingencia por COVID-19

Fiesta de Gamaliel Gutiérrez Cruz (Foto: Gamaliel Gutiérrez Cruz)

La prohibición de reuniones públicas o privadas con más de 10 personas fue implementada en las medidas de prevención sanitarias de la Secretaría de Salud federal (SSa) a partir de la fase 3 de contagios por coronavirus en México.

En varios estados de la república se implementaron vigilancias por parte de la Policía Municipal, quienes intervinieron en fiestas o reuniones. Incluso se abrieron líneas telefónicas especiales para el reporte de festejos que incumplieran con las reglas y pusieran en peligro a la población.

A pesar de todo, Gamaliel Gutiérrez Cruz, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Turicato, Michoacán, festejó su cumpleaños con una fiesta en compañía de amigos y familiares, de acuerdo con la información de Reforma.

Gutiérrez Cruz fue responsable de publicar las fotografías de su cumpleaños número 50 en las redes sociales. En un principio se habló de más de 300 invitados, lo que “el profe Gama” negó en una publicación, misma donde reveló haber conseguido un permiso especial de las autoridades municipales.

“Primero doy Gracias a Dios por haber pasado un cumpleaños único…Me la pase super.. Segundo: Para poder hacer una fiesta se necesita un permiso…SI NO HAY PERMISO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL O LOCAL PUES NO HAY FIEST", publicó en su cuenta de Facebook. TERCERO: Fue un Convivio Familiar. con pocos invitados… NO FUERON 350… NO EXAGEREN”.

Además, ofreció disculpas a la gente que no fue invitada, pues la prohibición de los eventos masivos redujo la lista de personas al mínimo. Las medidas de sanidad, por otra parte, fueron completamente ignoradas, pues no se percibe el uso continuo de cubrebocas o la Sana Distancia. Al respecto, el político trató de justificarse al decir que todo seguía igual en la región.

“No fue un evento público, además quien se sienta libre que arroje la primera, aquí en el municipio todo sigue con normalidad, o a caso ellos, los que me critican, sí cumplen cabalmente con las medidas de prevención”, cuestionó.

Entre los invitados destaca la presencia del presidente estatal del PRD y ex Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y el Secretario de Finanzas del partido, Helder Valencia Soto.

Su llamativa llegada en un helicóptero, también fue justificada por Gutiérrez Cruz, quien aseguró que se trata de un recurso privado, pues la aeronave no pertenece al estado. Además, dijo que fue indispensable para reducir los tiempos en la saturada agenda de los políticos.

A pesar de no ser una “gran reunión”, como él mismo dijo, en la fiesta hubo banquete conformado por duraznos,ciruelas, mangos, agua de pitaya, de guanábana, salcochados, caldo de iguana, pollo, camarón, tacos de pierna y pollo. Incuso se reveló en el medio de circulación nacional que hubo música en vivo a cargo de la agrupación Los Reales.

Michoacán reportó un total de 1,354 casos de pacientes diagnosticados con la enfermedad COVID-19. En el corte de información del 22 de mayo, se dio a conocer también que han contabilizado 121 defunciones, así como un estimado de 504 personas recuperadas. El estado es, por ahora, el número catorce en el conteo de muertes.

Los números a nivel nacional continúan en aumento. La Secretaría de Salud informó que hay un total de 62,527 personas infectadas por el virus SARS-CoV-2, pero solo 13,347 fueron considerados activos; es decir, presentaron la sintomatología en los últimos 14 días.

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, reveló también que hay 113,742 casos negativos y 33,801 son sospechosos de un total de 210,070 pruebas realizadas hasta este día 61 de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Coronavirus en México hoy: suman 6,989 muertos y 62,527 contagios

Mexicali endurece medidas sanitarias tras convertirse en la ciudad con más contagios de COVID-19 en Baja California

La absurda invitación viral a una fiesta para contagiarse de COVID-19, que obligó a pronunciarse a López Obrador y Sheinbaum