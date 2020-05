Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

Colima es el único estado del país que tiene menos de 100 infectados por COVID-19 (Foto: Steve Allen)

La Secretaría de Salud (SSa) volvió a actualizar las cifras de contagiados y defunciones por la pandemia de coronavirus a falta de una semana para que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia para pasar a los semáforos y hacer un regreso periódico a las actividades.

Hasta el momento se tienen registrados 62,527 contagiados y 6,989 fallecimientos registrados por COVID-19. Además se han hecho pruebas a un total de 210,070 personas para verificar si dan positivo a la enfermedad.

Más de la mitad de los estados ya superó los mil casos aunque se mantiene que Colima es el única entidad que tiene menos de 100 infectados por COVID-19, además hay 814 defunciones sospechosas pendientes y pueden ser catalogadas por coronavirus. Se identificaron más de 2,160 casos positivos por día.

En la ocupación hospitalaria, la Ciudad de México mantiene una disponibilidad de 28% de camas generales y 38% de camas especializadas con ventiladores para tratar la enfermedad. Además el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, anunció que en las nuevas pruebas de COVID-19, serán identificadas con nombre completo para poder evitar la duplicidad de los casos.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dijo que los médicos y enfermeras recibirán un reconocimiento especial por ser ellos quienes llevan un mayor peso de la carga de atender a los pacientes con COVID-19. Por lo que podrán ser acreedores a la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla, que hasta el momento se ha entregado en sólo 10 ocasiones. Siendo la presea más importante que puede recibir un mexicano.

Leonardo se infectó de COVID-19 en el IMSS Hospital General de Zona 32 a pesar de ir a atenderse por una fractura (Foto: Google Maps)

Leonardo Rodríguez de 59 años, es un trabajador del Metrobús que el 24 de marzo, alrededor del mediodía, resbaló del andén de la estación Canal de San Juan del Metro, tras ello sufrió una fractura en la pierna que lo llevaría a esperar por casi tres semanas atención médica en tres hospitales. Poco tiempo después fue trasladado al Hospital de Traumatología Victorio Fuentes Narvaéz

Según los médicos internistas, ya habían protestado ante las autoridades del hospital el no contar con protocolos de protección ante el virus, e incluso que había personal médico que laboraba sin equipo de protección.

“Estaban en negación. Decían que aquí no iba a pasar nada, que no fuéramos exagerados, que aquí no iba a haber COVID”, relató un médica internista que valoró a Leonardo.

Leonardo entró al IMSS por una fractura, pero se contagió de COVID-19 y murió 19 días después

"El Mencho" padece de una insuficiencia renal que puede ponerlo en un riesgo mayor ante el COVID-19 (Foto: DEA)

Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscado por las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos, se encuentra en un estado delicado pues según reportes, se encuentra con insuficiencia renal y se mantiene a lado de una máquina de diálisis por lo que tiene un mayor riesgo de contraer COVID-19 pues es una de las enfermedades que repuntan a la comorbilidad para la enfermedad.

Se asume que Nemesio Oseguera sigue escondido en las montañas de Jalisco, el tercer estado con mayor número de casos de COVID-19 en el país, de acuerdo con el conteo oficial hasta el martes.

Desde octubre del 2018, el gobierno de Estados Unidos comenzó una cacería pública contra "El Mencho y su organización criminal. Documentos de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), señalan que el cártel opera en al menos 21 zonas del territorio estadounidense, principalmente en Los Angeles, El Paso, Nueva York, Chicago y distintas áreas de Florida.

Por qué el narco más buscado en México y EEUU tendría más miedo al COVID-19 que a la DEA

