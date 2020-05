La Jornada de Sana Distancia cumple dos meses en el punto máximo de muertos y contagios por día

Ya pasaron 60 días desde que el gobierno mexicano comenzó con la Jornada Nacional del Sana Distancia. Dicho periodo concluirá el próximo 31 mayo y, de forma escalonada, cada entidad reactivará sus actividades, proceso que se le ha denominó como “nueva normalidad”.

Fue el 23 de marzo que la población tuvo que adoptar medidas con la sana distancia y distanciamiento social, lo cual implicó la suspensión de actividades no esenciales, con el fin de mitigar la propagación de coronavirus. Hasta ese momento, se reportaban 367 casos confirmados y cuatro defunciones.

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que en México se tomó por adelantado la decisión de restringir la movilidad de la población, dos semanas antes de que se registrara un crecimiento acelerado de casos.

El primer periodo que se estableció para concluir dicha jornada fue el 19 de abril, pero la fecha se modificó hasta el 17 de mayo para los municipios que registraran una baja o nula transmisión y el 31 de mayo para el resto del país.

El cambio de fecha se justificó porque de acuerdo con estimaciones matemáticas, entre el 8 y 10 de mayo se registraría el punto máximo de contagios, en tanto, el fin de la epidemia se proyectó para el 25 de junio.

“En todos los casos, el 1 de junio ya recuperamos de una manera escalonada y organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública”, mencionó el funcionario, a finales de abril.

Para el 21 de abril se decretó la fase 3 por coronavirus, lo que significó que los contagios llegaron a su punto máximo y también sería mayor el número de personas hospitalizadas.

No hay una secuencia lineal que indique cuánto tiempo pude durar cada fase

Las autoridades sanitarias recuerdan casi a diario que la población permanezcan en sus casas con el objetivo de disminuir el número de contagios por COVID-19.

En la primera semana de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que México logró reducir entre 60 y 75% de los contagios por coronavirus.

Con esto hemos dicho que hemos aplanado la curva, no decimos que es exactamente plana, quiere decir que, comparado con no hacer intervenciones masivas, habríamos tenido muchos más casos […] lo que significa que la epidemia de COVID-19 se alargará pero los casos graves no rebasarán la capacidad hospitalaria.