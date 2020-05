El costo de relajar las medidas contra el coronavirus: Tabasco registró segundo pico de contagios, informó López-Gatell

El funcionario dijo que cuando inicien las aperturas, tienen que ser ordenadas, escalonadas y bien cuidadas. (Foto: José Luis González/Reuters)

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió que ante un relajamiento en las medidas de distanciamiento en el estado de Tabasco durante los primeros días del mes de mayo se registró un repunte en los contagios de COVID-19, situación que no es para nada deseable de cara al proceso de regreso a la nueva normalidad.

Durante la conferencia de prensa del miércoles 20 de mayo, el funcionario explicó que en esta entidad se notaron dos momentos en los cuales hubo una cantidad máxima de contagios, lo cual se denomina curva bimodal y quiere decir que hubo dos picos de casos confirmados en periodos distintos.

“Esto significa que en términos epidemiológicos que en algún momento, en promedio siete días previos al 10 de mayo, hubo posiblemente un relajamiento de las medidas de distanciamiento social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión”, detalló.

En esta entidad, el número de contagios diarios de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus tuvo un repunte sumamente relevante, ya que en un solo día se registraron 155 casos positivos, así como 17 fallecimientos, lo cual representa un acumulado de 2,716 pacientes y 346 muertes, de acuerdo con datos oficiales, los cuales han mostrado una duplicación de casos en apenas dos semanas.

El subsecretario explicó la curva bimodal que se ha presentado en Tabasco. (Foto: Secretaría de Salud)

Por ello envió una advertencia en relación al futuro inmediato: “Necesitamos concluir con todo orden la Jornada de Sana Distancia. Nos quedan 12 días valiosos de mantenernos en casa y posteriormente, cuando inicien las aperturas, tienen que ser ordenadas, escalonadas y bien cuidadas”, comentó el funcionario federal.

Además, López-Gatell concluyó con un mensaje claro para la población y autoridades tabasqueñas respecto a “tener cuidado especial, porque es esto (el aumento de pacientes por la enfermedad) lo que exactamente no queremos que ocurra cuando venga la apertura”.

Debido a este panorama, 16 de los 17 municipios de Tabasco han confirmado la medida de suspender sus actividades comerciales durante el fin de semana con el propósito de prevenir la propagación del virus y evitar que la enfermedad se continúe dispersando a lo largo de este territorio.

Sólo Ayuntamiento de Centro, sede de la capital del estado, es el municipio que no se ha sumado a la iniciativa, aunque las autoridades evalúan llevar a cabo esta acción. Cabe mencionar que el gobierno de Tabasco no se ha pronunciado sobre el tema, pues el cierre de comercios no es un acuerdo del orden federal.

La situación de relajamiento de las medidas de aislamiento que ha sucedido en Tabasco durante las últimas semanas no debería repetirse en más entidades del país, pues de replicarse ese escenario a nivel nacional, las consecuencias para la población podrían llegar a ser fatales.

Algunas de las entidades del país han registrado tendencias a la baja durante las últimas semanas. (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

Sin embargo, es importante mencionar que ha habido otras zonas de la República en las cuales se ha notado una tendencia a la baja como Cancún, en Quintana Roo, y especialmente en el municipio de Benito Juárez; Culiacán, en Silanoa, que tuvo su pico máximo entre el 30 de abril y el 1 de mayo; así como Tijuana, en Baja California.

“Ya hemos reconocido el gran esfuerzo del pueblo en Quintana Roo, de sus autoridades y el gobierno municipal porque lograron en este importantísimo sitio turístico, estratégico para la economía mexicana, el éxito, el orden”, dijo el subsecretario López-Gatell.

Ciudad de México, por otra parte, se encuentra en la zona pronosticada donde los casos podrían comenzar su descenso, siempre y cuando la gente continúe con el respeto a las medidas de prevención sanitarias de la Jornada Nacional de la Sana Distancia vigentes.

“En el Valle de México estamos en la zona del ACME. Ya hemos dicho que no se trata de un día específico a una hora, es una región en la que empieza a estabilizarse la epidemia y posteriormente a descender”, reveló López-Gatell.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Estas son las ciudades en México con tendencia descendente de contagios de COVID-19

México registró nuevo máximo de muertes en 24 horas por COVID-19

La Ciudad de México se mantendrá en semáforo rojo por lo menos hasta el 15 de junio