López Obrador reiteró: “Nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking ni se va a utilizar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su “no al fracking” y sostuvo que, en su gobierno, esta práctica -técnica invasiva con el medio ambiente con la que se extraen hidrocarburos que no se pueden obtener con lo procesos habituales- no se ha llevado a cabo.

“Nosotros no estamos utilizando la práctica del fracking ni se va a utilizar, por eso me llamó la atención de que se publicó en El Universal de que se estaban entregando permisos de fracking", declaró el mandatario en su conferencia matutina de este miércoles.

Esto luego de un reportaje, publicado por dicho diario, en el que aseguraban que existen elementos que prueban que política energética y petrolera de la administración actual ha permitido la técnica de extracción de hidrocarburos, conocida en español como fracturamiento hidráulico.

“No hay permisos otorgados con propósitos no convencionales”, señaló el mandatario al empezar la exposición de un documento que, según informó, le envió este martes Petróleos Mexicanos (Pemex) para aclarar los dichos sobre el fracking.

El texto prácticamente se dedica a negar que llevaran a cabo labores compatibles al fracking. Admite que sí hay asignaciones que contemplan actividad en yacimientos no convencionales, pero subrayan e insisten en que estas no se han realizado y no hay planes de llevarlas a cabo durante este sexenio.

“Las Asignaciones Exploratorias otorgadas en Ronda Cero en agosto del 2014 terminaron su vigencia el 27 de agosto de 2019; al día siguiente entraron en vigencia 64 nuevas Asignaciones autorizadas por la Secretaria de Energía (SENER) en las mismas cuencas exploratorias con objetivos convencionales. A la fecha se tienen presentados y autorizados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 36 Planes de Exploración y los 28 restantes están en proceso de aprobación. Cabe resaltar que en los planes no se contemplan actividades en yacimientos no convencionales (fracking), por lo tanto los 233 pozos programados serán convencionales”.

Con esto inicia Pemex en respuesta a la parte de la investigación que señala que la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), órgano dependiente del gobierno federal, encargado de conceder parte de los permisos para la exploración y explotación de esos recursos, aprobó en 2019 siete planes para “incorporar recursos de aceites y gas en plays [extensiones productivas] no convencionales”.

Cabe reiterar que según la Secretaría de Energía (Sener), los no convencionales son aquellos yacimientos que “requieren pozos horizontales con fracturamiento hidráulico”.

El reportaje detalla que una investigación de la asociación Alianza Mexicana contra el Fracking develaba que de esos siete planes para asignaciones que la CNH aprobó en 2019, tres son nuevas exploraciones y cuatro son ampliaciones de los plazos ya pactados.

La paraestatal contestó:

“El 25 de Septiembre del 2018 se ingresaron a la CNH cuatro planes de Exploración AE-0381-3M-Pitepec, AE-0386-3MMiahuapan, AE-0385-3M-Soledad y AE-0382-3M-Amatitan, siendo aprobados por la CNH el 11 de febrero de 2019. Estos planes forman parte de un proceso de ampliación de plazo de Exploración; los 2 primeros planes cuentan con actividad no convencional, las cuales a la fecha no se han realizado ni se tiene programa alguno. Con respecto a los dos últimos planes sólo contemplan objetivos convencionales, como lo fue el pozo perforado Kela-1EXP y el que está en perforación el pozo Taxtunu-1EXP.

En relación a los tres Planes de Exploración autorizados a los que hacen mención las notas periodísticas, se refieren a las Asignaciones AE-0121, 0122, 123-Tampico-Misantla, autorizadas el 3 de diciembre de 2019 no contemplan objetivos no convencionales, las actividades serán perforar 10 pozos convencionales".

El Universal también abundó en que, de esas siete asignaciones señaladas como autorizadas para el fracking, Pemex Exploración y Producción gestionaba seis y una séptima era de la empresa Operadora de Campos DWF. También agregaron que todas se localizaban en la cuenca Tampico-Misantla, en Veracruz y Puebla, afectando un total de más de mil 800 kilómetros cuadrados.

Petróleos Mexicanos indicó:

“El 21 de noviembre de 2018 la Asignación AE-0388-2M-Miquetla, fue migrada a un Contrato de Exploración Explotación en donde el operador es DWF, S.A. de C.V. con una participación del 51% y PEP con 49 %. El Plan de desarrollo autorizado por la CNH el 14 de noviembre de 2019 contempla la perforación de un pozo no convencional, el cual no tiene programa de perforarse en esta administración”.

Esos fueron los únicos dichos de la investigación sobre los que se pronunció la paraestatal.

“Petróleos Mexicanos continua con la estrategia de Explorar y Explotar yacimientos convencionales, no tiene programa, ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales”, finalizó.

Mientras que el presidente concluyó el tema refrendando su postura ante la fractura hidráulica: “Ya está eliminada la práctica del fracking, como también el uso del maíz transgénico, como también el otorgamiento para la explotación minera a cielo abierto y otras medidas de protección al medio ambiente”.

