Las fotos con las que AMLO y Beatriz Gutiérrez despidieron a Bertha “La Chaneca” Maldonado, tras su muerte

El pasado 18 de mayo se dio a conocer que la publicista Bertha “La Chaneca” Maldonado Gallegos falleció a los 92 años de una causa desconocida hasta el momento. Los familiares no dieron más detalles sobre el deceso de la mujer, pero esta se volvió tendencia en redes sociales porque el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO); así como la investigadora y pareja del ejecutivo, Beatriz Gutiérrez-Müller lamentaron su muerte y compartieron fotos de “La Chaneca” en sus redes sociales.

El presidente comenzó por informar que aunque ya había enviado sus condolencias a la familia, pero que quería compartir una fotografía del momento en que “La Chaneca” le entregaba el distintivo de la protesta contra el desafuero que realizó AMLO en 2004.

Ya había enviado con Beatriz mi pésame a familiares y amigos de Bertha Maldonado, nuestra admirada <i>Chaneca, </i>cuando me hicieron llegar esta foto. Es de cuando me entrega el moño que usamos en señal de protesta contra el desafuero, iniciado en 2004

“La Chaneca” fue una activista, publicista, feminista, mecena y el cerebro detrás del “Amlito”, una caricatura realizada por José Hernández, al igual que la frase “sonríe, vamos a ganar”, utilizada por López Obrador durante su campaña presidencial.

Por su parte, Gutiérrez-Müller difundió una foto en la que no solo aparece con la ahora fallecida, sino que las acompaña la reconocida escritora mexicana Elena Poniatowska. Con ella, la mujer lamentó profundamente la muerte de Maldonado a quien denominó como una de las luchadoras por la transformación del país.

Maldonado Gallegos nació el 11 de febrero de 1928 y durante su vida fue amiga de grandes figuras de la literatura mexicana, entre las que se encontraban Gabriel García Márquez, Emmanuel Carballo, Juan García Ponce, entre otros, informó La Jornada, medio mexicano donde colaboró.

El escritor Carlos Fuente, incluso le dedico el cuento “Un alma pura”, incluido en el libro “Cantar de Ciegos”. Es calificada como una mujer apasionada y amante de la lectura, gracias a su curiosidad. “La curiosidad me mantiene alerta y la autonomía me mantiene libre”, decía.

De acuerdo con el medio, la mujer estuvo tan acostumbrada a su apodo que no reaccionaba cuando le hablaban por su nombre de pila.

En un artículo escrito por “La Chaneca en 2010, cuando cumplió 82 años, y publicado en la revista Debate Feminista aseguró que la vejez no le preocupaba, pues para ella era:

Estar y sentirse bien, pero no como antes. Eso es para mí la vejez. No existe si no te dejas. Sí existe el montón de años, sí existe la ‘edad’ con sus tiesuras y dolores, aunque no quieras. Pero si no la tomas en cuenta, la muy cabrona se te olvida... ¿Cuál vejez?