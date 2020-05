“Gracias por ser como eres”: la emotiva felicitación de López Obrador a Elena Poniatowska por su cumpleaños 88

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 10 de noviembre de 2014 la escritora mexicana Elena Poniatowska durante una charla en el Instituto Cervantes de Nueva York. Poniatowska reveló en su más reciente novela “El amante polaco” que su primogénito sería producto de una relación abusiva con el también escritor Juan José Arreola. (Foto AP/John Minchillo)

El mandatario Andrés Manuel López Obrador felicitó a la escritora Elena Poniatowska por su cumpleaños número 88.

En su cuenta oficial de Twitter, el presidente escribió: “Felicidades, Elena, como te decía nuestra querida amiga «Chaneca». Gracias por ser como eres, Elenita: gran escritora y mujer de infinita bondad”. En el mensaje hizo referencia a la publicista Bertha Maldonado, que fue amiga de ambos y quien falleció el pasado lunes.

La publicación la acompañó López Obrador con una imagen en donde aparece él y la escritora. Cabe señalar que Poniatowska ha sido muy cercana a López Obrador y el pasado 19 de abril del 2019 lo visitó en Palacio Nacional, durante una de sus conferencia matutinas.

Ella comentó que no realizaría ninguna pregunta, “vengo a ver. No tengo invitación, me invita mi curiosidad”. En esa ocasión, Andrés Manuel López se refirió a Elena como “la mejor escritora de ese país, esta mujer que es puro corazón, además de su inteligencia está llena de buenos sentimientos, es la que más defiende al pueblo raso, a los más pobres, por eso nuestro homenaje, nuestro reconocimiento”.

Elena Poniatowska asistió a la conferencia matutina de López Obrador (Foto: EFE/ José Méndez)

La también periodista y activista celebra hoy 19 de mayo su cumpleaños número 88. Ella nació en París, Francia, con 10 años emigró a México con su familia.

Es hija del príncipe Jean E. Poniatowski y de la mexicana María de los Dolores Amor Escandón, conocida como Paula Amor. Cabe señalar que debido a su ascendencia e identificación con izquierda, sus conocidos la llamaron la Princesse Rouge.

Entre los reconocimientos que ha recibido la escritora están Premio Cervantes en el 2013, y se convirtió en la cuarta mujer en obtener dicha distinción. Además fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional del Periodismo (1979).

La Secretaría de Cultura también felicitó a la autora La noche de Tlatelolco, libro por el que obtuvo Premio Xavier Villaurrutia en 1971, cabe señalar que lo rechazó y cuestionó que quién iba a premiar a los muertos.

La escritora mexicana Elena Poniatowska obtuvo en el 2013 el Premio Cervantes (Foto AP/Christian Palma)

“Felicitamos en su cumpleaños número 88 a la escritora y periodista Elena Poniatowska, quien es autora de decenas de libros que abarcan casi todos los géneros: entrevista, cuento, teatro, crónica, testimonio, novela, ensayo y biografía”, es el mensaje que compartió en la cuenta oficial de dicha dependencia.

La escritora fue entrevistada por el periódico español ABC y en la que describió que en este periodo de confinamiento su vida no ha cambiado muchos porque la ha pasado frente a la computadora. “Lo que cambia es la preocupación por los demás […] yo estoy bien, soy una medio gordita que va rodando por el mundo contenta.”, indicó.

Asimismo, habló sobre el contexto que se vive en México ante la pandemia de coronavirus y las críticas que ha recibido el gobierno en relación con las cifras proporcionadas de los casos positivos y defunciones.

La escritora mexicana reiteró su apoyo al gobierno de AMLO (Foto: Twitter @lopezobrador_)

Elena expresó su empatía por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y el presidente Andrés Manuel López, con quien dijo ha estado en comunicación y le ha expresado su preocupación por el bienestar de la población de bajos recursos.

“Una crisis de esta magnitud es siempre una incógnita saber qué se tiene que hacer con ella. Y, claro, es mucho más fácil criticar que aplaudir. Pero, hasta ahora, nosotros tenemos a un presidente que yo creo que ha seguido con su lema de Primero los pobres, y que siempre se ha preocupado por los menos afortunados en México, que son miles”, acotó la periodista y escritora mexicana.

