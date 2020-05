Cuestionan fondos del cheque por 2,000 millones de pesos que AMLO presumió haber recuperado en su lucha contra la corrupción

AMLO presumió el cheque en su conferencia del 10 de febrero pasado (Foto: Cuartoscuro)

El lunes 14 de febrero pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, presumieron en una rueda de prensa, un cheque por 2,000 millones de pesos (más de USD 84 millones) producto de la recuperación de “bienes de la nación” que habían sido defraudados en el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores).

López Obrador celebró el carácter inédito del hecho. “Nunca en la historia se había recuperado dinero de la corrupción. Se ha tomado la decisión para que ese dinero regrese al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR)”, indicó aquel día en su tradicional conferencia “mañanera”.

El Fiscal, por su parte, destacó que “el patrimonio y los bienes de la nación han sido saqueados” y por ello habían iniciado una serie de “acciones penales para recuperarlos”. “Hoy podemos anunciar que estamos entregando un cheque de 2,000 millones de pesos al Instituto”, completó.

El cheque sería usado para el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Foto: Cuartoscuro)

El dinero, aseguraron, sería usado para comprar boletos de la rifa del avión presidencial y el sector salud. Sin embargo, 14 semanas después del ceremonioso momento, ha surgido cuestionamientos sobre la procedencia de los fondos, en caso de que efectivamente existieran.

“Todo indica que ese cheque fue ofrecido para darle un falso resultado positivo al presidente, ya que el mismo 10 de febrero a las 19:00 horas los cheques originales fueron reemplazados por nuevos cheques de caja”, indicaron los hermanos Zaga Tawill, supuestamente involucrados en la investigación sobre la entrega de contratos en Infonavit durante la administración anterior, en una carta enviada a la FGR citada por el diario Reforma.

De acuerdo con la misiva, los hermanos Zaga Tawil afirmaron que el cheque mostrado a los periodistas en el Palacio Nacional está relacionado con las cuentas de la familia El-Mann, otra de las supuestas involucradas en la investigación por fraude al Infonavit.

Los empresarios involucrados eran supuestamente prestanombres de los El-Mann (Foto: Cuartoscuro)

Y es que, de acuerdo con medios locales, el dinero “recuperado” se dio a través de un caso que tiene una investigación abierta en la FGR y que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando Alejandro Murat, ahora gobernador de Oaxaca, dirigía al Infonavit.

El Instituto entregó en 2015 un contrato presuntamente millonario al grupo Telra Realty -de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil- para administrar diferentes marcas relacionadas con el Infonavit y también para desarrollar proyectos para la remodelación y rehabilitación de desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados en diferentes puntos del país.

Sin embargo, de acuerdo con el columnista de El Universal Salvador García Soto, los hermanos Zaga Tawil “en realidad eran prestanombres" del empresario Moisés El-Mann, director de Fibra Uno. Los beneficios del contrato, de acuerdo con el artículo del experto, “se calculaba en más de 10,000 millones de pesos”.

Los beneficios del contrato eran millonarios, de acuerdo con un columnista (Foto: Archivo)

De acuerdo con la carta citada este lunes, los Zaga Tawil aseguraron que el dinero que se presumió en el cheque pertenecía a las cuentas de los hermanos El-Mann, “aún cuando no tuvieron nada que ver con el contrato”.

“Estas personas entregaron los cheques sin haber sido citados, sin carácter procesal alguno y por conducto de unos abogados postulantes”, señalaron en la misiva que, de acuerdo con Reforma, fue enviada a los fiscales que aún llevan el caso en la FGR.

Según el relato de los Zaga Tawil, los El-Mann “no figuraban en la investigación”, pero los supuestos recursos del cheque “habían sido ofrecidos como motivo de un acuerdo reparatorio, mismo que no estaba firmado por el representante de Infonavit”.

La investigación sigue abierta ante la FGR, pero de acuerdo con los Zaga Tawil, los El-Mann no están involucrados (Foto: Cuartoscuro)

“Se desprendía que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda) había bloqueado sus cuentas y que esencialmente en contraprestación para desbloquear y poder realizar el cobro de los cheques referidos, la FGR realizaría las gestiones necesarias con la UIF”, precisaron los Zaga Tawil.

Por último, los empresarios señalaron que “posiblemente le dijeron que los señores El-Mann eran acaso imputados en el asunto. No solo no tienen relación con la carpeta, no tienen nada que ver en el asunto”.

