Cómo el jugar a puerta cerrada puede afectar a los futbolistas

El fútbol así como los demás deportes y otras actividades han parado por la pandemia de COVID-19; sin embargo, la Bundesliga retoma su jornada 26 este fin de semana, luego de que su último partido fu el pasado 11 de marzo entre el Borussia Mönchengladbach y el Colonia.

La reanudación de partidos en Europa será gradual de acuerdo con cada liga, por lo que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) ha compartido algunas recomendaciones como permitir cinco cambios por equipo por partido o la prohibición de besar el balón antes de un cobro.

Éstos cambios estarán acompañados del jugar a puerta cerrada, ya que estará prohibida la entrada a aficionados que tendrán que ver la transmisión a partir de la televisión o algún dispositivo.

Tal situación ha llevado a los especialistas en psicología del deporte a preguntarse, cómo puede afectar al futbolista jugar varios partidos a puertas cerrada su rendimiento.

“Al futbolista le gusta que le aplaudan, le gusta que le griten, esa parte (la aficion) también tiene un reflejo en cuanto a la motivación y el rendimiento”, comentó la especialista Tania Jiménez Narcia al diario deportivo MARCA.

El Borussia Moenchengladbach empezó a llenar su estadio para el partido del fin de semana con cartones con fotos impresas de sus aficionados (Foto: REUTERS/ Thilo Schmuelgen)

El mencionado Borussia Mönchengladbach publicó a través de sus redes sociales una foto donde se ven cartones impresos de aficionados en las butacas a manera de simulación de una estadio lleno de gente.

La necesidad de consumir fútbol

“Esa iniciativa tiene también un reflejo psicológico para los deportistas. El apoyo de la afición tiene un reflejo en la motivación de un futbolista”, señaló Jiménez Narcia.

Al preguntar sobre la necesidad de consumir fútbol en tiempo de crisis sanitaria y económica, la psicóloga y también maestra en Ciencias del deporte dijo “No sé que tanto en realidad hoy en día haya necesidad de que regrese, cuando hay un tema la salud propia del espectador y el trabajo: economía. Hay encuestas que dictan que esto no es propiedad".

“El estado de ánimo de la gente no va a cambiar; lo que quiere la gente es entrenarse nada más, pero sí puede servir para distraer o pasar un momento diferente en este confinamiento al ver los partidos de la Bundesliga en principio”, complementó.

Una de las especialistas consultadas por el periódico deportivo que al ser interrogada sobre el estado físico de los futbolistas y su capacidad de adaptación contestó que “el futbolista está trabajando muy duro y ellos están listos para el regreso. Cada jugador tiene sus hábitos de vida, de llevar su día a día, y no se va a cambiar por estar en cuarentena, todo está basado en los hábitos de cada persona; si ellos son profesionales, van a estar listos para jugar mañana".

“El jugador tiene esa capacidad de resiliencia; ellos saben recuperarse rápido de las adversidades. Son habilidades que les ayudan a salir de esa situación; seguramente han encontrado un sentido de sus metas deportivas; nuevos objetivos”, comentó Amparo Maffey Tarzona, jefa de desarrollo y psicología integral de Chivas, la otra especialista consultada.

Los jugadores del FC Bayern Munich entrenaron con cubrebocas como una de las medidas para salir del confinamiento (Foto: REUTERS/ Andreas Gebert)

Todavía no han habido muchos futbolistas que hayan opinado acerca de jugar a puerta cerrada; sin embargo, el ex delantero del Manchester United, Dimitar Berbatov se ha pronunciado al respecto al medio Betfair: "Jugar a puerta cerrada no va a ser lo mismo y todo el mundo lo sabe”.

Además, Berbatov ejemplificó que también desde las gradas se ganan partidos “El Liverpool no habría remontado seguramente al Barcelona si el partido de hace un año se hubiera jugado esta semana a puerta cerrada”.

“A veces puede afectar tu rendimiento cuando sales y no hay fanáticos. Sabes que es un juego serio, pero de alguna manera tu cuerpo y tu mente pueden decirte que es como un juego de práctica, que puede conducir a malos juegos y actuaciones, lo que no es algo bueno”, declaró el histórico seleccionado de Bulgaria.

La Deutsche Fussball Liga (DFL), con aval de Angela Merkel y los jefes de cada región, reanudará la primera y segunda división tras una pausa de dos meses. El campeonato de la máxima categoría está reñido como no ha pasado en años, con cinco equipos aspirantes a campeón. Se jugarán nueve fechas en un lapso de 43 días para poner fin a la temporada 2019/20 antes del 30 de junio y salvar económicamente la golpeada industria del entretenimiento deportivo del COVID-19.

