Expertos advierten riesgos por no aplicar más pruebas de detección de coronavirus antes de la “nueva normalidad”

El gobierno federal dio a conocer las normas bajo las cuales la población y empresas retomarán sus actividades, pero previo a llegar a la denominada “nueva normalidad”, especialistas indican que se deben aplicar pruebas para la detección de covid-19 para evitar un rebrote de la enfermedad.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que en México se aplica 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, lo anterior significa la cantidad más baja entre los 36 países miembros de la organización.

El incrementar el número de test podría ser un factor determinante para evitar un segundo brote, puntualizó José Ángel Gurría, secretario General de la OCDE.

La necesidad de que en el país aumente el número de pruebas es la misma opinión que tienen expertos en la materia, con el fin de lograr un mayor control de la epidemia.

Alejandro Macías, infectólogo e integrante de la comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la atención de coronavirus, indicó para El Universal que la epidemia aún se encuentra en la fase más crítica y previo a que la gente reanude sus actividades se deben aplicar más test entre la población para prevenir nuevos brotes.

La reapertura de actividades se ha autorizado en 269 municipios de 15 estados para el lunes 18 de mayo y el resto del país podrá aplicar la misma dinámica a partir del 1 de junio. La forma en la que se aplicarán las medida se establecerá según un semáforo, en donde el verde indica que existe una baja transmisión.

El amarillo representa transmisión media; naranja, alta; y rojo, máxima, éste último estatus sólo se permitirá las actividades esenciales, que ya incluyen a la industria automotriz, minera y de construcción.

“El regreso a la normalidad tiene aspectos positivos, como al menos se mencionó en el discurso, que se va a privilegiar la vida y la salud de las personas; sin embargo, me parece que es difícil que ya hayamos llegado a un pico. El riesgo de no hacer pruebas y querer volver a la normalidad es que haya brotes no sólo en una comunidad, sino en las propias industrias”, indicó el ex comisionado para la atención de la influenza en el 2009.

Hasta el último reportes de la Secretaría de Salud, en el país se registran un total de 40,186 casos confirmados, 24,856 sospechosos y 4,220 defunciones (murió el 10.5% de las personas con coronavirus).

Alejandro Macías puntualizó que el riego de que exista un brote en un sitio donde se consideró se tenía bajo control es muy alto, lo anterior incrementa si no se toman las medidas necesarias por parte del gobierno y la población.

El promedio de pruebas que registran los países miembros de la OCDE es de 22 por cada 1,000 habitantes. La nación que más pruebas ha aplicado es Islandia.

Para Rafael Lozano, investigador del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME, por su sigla en inglés) de la Universidad de Washington, no se puede llevar a cabo el desconfinamiento si el número de personas estudiadas no aumenta.

Y las mayores afectaciones se podrían registrar en donde hay más casos. Añadió que “se debe entender el tema de las pruebas reactivas y ser muy cuidadosos con el levantamiento de la cuarentena. Si se hace de manera precipitada, no hay razón para pensar que no habrá una propagación exponencial […] deberían esperar al menos una quincena después de que no se reporten fallecimientos para relajar la cuarentena”.

En tanto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó a través de su cuenta de Twitter que en el onceavo vuelo de Shanghái, China, llegarán 300,000 pruebas, este fin de semana.

