No hay fecha predeterminada para el regreso a clases presenciales: López-Gatell

Las clases presenciales solo regresaran en aquellas regiones donde se pueda constatar la baja transmisión (Foto: Cuartoscuro)

Hugo López-Gatell, subsecretario de prevención y promoción de Salud, señaló este martes que no hay una fecha predeterminada para el regreso a clases presenciales en México, esto, a pesar de que varios sectores alistan medidas para la reapertura de sus actividades ante el coronavirus (COVID-19).

Durante la conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia en el país, el funcionario explicó que en los próximos días solo podrá reanudarse la actividad en escuelas ubicadas en zonas de baja transmisión de COVID-19, con el fin de evitar brotes infecciosos.

Solo en aquellas regiones donde podemos constatar la baja transmisión, bajo riesgo y la baja vulnerabilidad, podamos abrir espacio escolar

A su vez, mencionó que, donde no existan estas garantías, aún no se abrirán las escuelas: “Donde no es posible, (se va a) mantener cerrado el espacio escolar. No hay una fecha predefinida ni para abrir ni para no abrir, sino que esto será sujeto a un monitoreo que presentaremos cada semana pero que lo hacemos todos los días”, agregó.

Muchos sectores alistan las medidas para el regreso a actividades este 1 de junio, pero el de salud aún está en duda (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que a finales de abril, Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública (SEP) había planteado la posibilidad de reanudar clases presenciales el 1 de junio, mismo día en que se pondrá en marcha en plan de reactivación del país; sin embargo, diversas autoridades estatales mencionaron que esto es inviable en sus territorios.

Tal es el caso de Jalisco, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, entidades que no aceptarán un eventual retorno a las aulas, sino cuando haya condiciones sanitarias óptimas.

Por otra parte, López-Gatell adelantó que será hasta este miércoles cuando se presenten los detalles sobre los semáforos semanales que serán implementados para determinar las actividades posibles de realizar en cada entidad federativa a partir del 1 de junio.

Hoy se reunió el Consejo (de Salubridad General) para revisar la prepropuesta del plan de desconfinamiento o repaertura, en donde identificamos un concepto fundamental que es ‘la nueva normalidad’; es decir, <b>no vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia</b>, vamos a regresar al final de la Jornada de Sana Distancia el 30 de mayo, a unas condiciones particulares en donde deberemos seguir con estrictas medidas de prevención

Detalló que en aquellas zonas, estados o metrópolis donde existe un proceso de alta transmisión o inicio de ella, las medidas de confinamiento no podrán relajarse y “tendrán que aplicarse en términos locales”.

El 30 de mayo finalizará la Jornada Nacional de Sana Distancia (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, reiteró que no se trata de una liberación completa y un regreso a la normalidad: “Tenemos que hacer un regreso a cierta normalidad para poder reactivar la vida social económica y quitar la importantísima presión sobre las economías locales, las personas que viven al día y los pequeños negocios”.

A 51 días del inicio de la Jornada de Sana Distancia, el número de personas contagiadas por coronavirus (COVID-19) en México alcanzó los 38,324 casos acumulados, mientras que los decesos se ubicaron en 3,926; lo que significa un aumento de 1,997 contagios y 353 muertes en las últimas 24 horas, de acuerdo con el último reporte técnico de la Secretaría de Salud.

En cuanto a los casos sospechosos acumulados, se han registrado 22,980; los negativos acumulados son ya 80,900 y las personas estudiadas en lo que va de la crisis sanitaria en México, desde inicios de febrero, suman 142,204.

La ocupación hospitalaria a nivel nacional es de 34% para aquellos pacientes que requieren de una atención general. Sin embargo, las camas con ventilador reportan un 56%.

