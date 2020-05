Así es como se crea o renueva tu contraseña en el portal del SAT durante el confinamiento

El SAT habilito el sitio SAT-ID para facilitar trámites a los contribuyentes (Foto: Cuartoscuro)

Derivado de la crisis sanitaria que trajo consigo el nuevo coronavirus y las medidas adoptadas por el gobierno federal para parar la enfermedad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó el sitio web SAT-ID, donde se podrá crear o actualizar una contraseña desde casa.

Esto permite al contribuyente tener acceso a los servicios electrónicos que ofrece la institución. Para gozar de este beneficio, se debe de entrar a la página https://satid.sat.gob.mx desde una computadora, teléfono inteligente o tableta electrónica. El usuario deberá tener en ese momento una identificación oficial vigente (Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, Pasaporte o Cédula Profesional).

Una vez dentro, el usuario deberá ingresar correctamente su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), correo electrónico y teléfono. Inmediatamente recibirá un código de confirmación al número y correo que proporcionó. Posteriormente, tendrá que adjuntar la imagen de su identificación; en el caso de cédula y credencial para votar, las imágenes deberán ser por anverso y reverso. Debe, además, grabar un video de su rostro y repetir una frase que le indicará el portal, esto para confirmar adecuadamente la identidad del contribuyente. Una Vez registrado, deberá de confirmar sus datos en la solicitud y firma en el recuadro correspondiente. Vuelva a cargar el acuse de recibo y conserve el número de folio.

En un periodo no mayor a tres días hábiles le llegará una liga por mensaje de texto a su teléfono y a su correo electrónico para continuar con el trámite. Esta vez llenará otro formulario con el número proporcionado previo a ese día, su RFC y su contraseña. La contraseña deberá ser de ocho caracteres mínimo, no aceptará símbolos, es decir, con letras y números no consecutivos.

Una vez creada y comprobada la contraseña el usuario podrá finalizar el proceso ante el SAT y disfrutar de los servicios que ofrece de manera electrónica.

Promover estos servicios de interés público forma parte de las soluciones planteadas por el gobierno federal durante la Fase 3 de la pandemia por SARS-CoV-2 en México, misma que hasta el momento ha dejado un saldo de 3,926 muertos y 38,324 casos confirmados.

Cabe mencionar que la creación de esta facilidad no es el único incentivo que ha proporcionado el SAT, pues derivado de las fallas que presentó con anterioridad y entendiendo que desde el 23 de marzo arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia, la dependencia extendió la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas que estaba programada para el 30 de abril.

Las fallas en el sistema del SAT son uno de los principales motivos para aplazar el procedimiento de presentar la cantidad de ingresos anual del contribuyente, por lo que el plazo se extendió hasta el próximo 30 de junio.

Pese a que la declaración anual se puede realizar por internet, el organismo fiscal también se encuentra dando atención a los ciudadanos en sus 55 oficinas disponibles en el país, y por medio de 81 módulos tributarios; sin embargo, si un contribuyente observa fallas en el sistema al ejecutar su declaración de impuestos, deberá presentar una queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La queja que tiene por objetivo investigar a fondo los actos de las autoridades fiscales, cuando el afectado estime que existe una violación a sus derechos, también se puede desarrollar de manera presencial y es un servicio gratuito.

