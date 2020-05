La imagen más curiosa de la “mañanera”: sólo Alfredo del Mazo usó cubrebocas

Alfredo del Mazo es el único que porta cubrebocas durante la conferencia mañanera Foto: captura de pantalla de la conferencia

Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, fue uno de los invitados que acudió esta mañana a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador mexiquense fue criticado en redes sociales por ser el único de los funcionarios asistentes que utilizó cubrebocas durante toda la reunión, ya que ese tipo de material debe estar destinado sólo para trabajadores de salud; sin embargo, algunos otros internautas aplaudieron esta acción, puesto que se vive la fase más crítica del COVID-19.

Cabe mencionar que han resultado casos positivos de coronavirus en las conferencias del primer mandatario, desde reporteros hasta el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, mismo que ya se encuentra con los cuidados pertinentes.

Una de las medidas preventivas recomendadas por el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell es el uso de tapabocas mientras se está en espacios públicos y evitar aglomeraciones.

Esta mañana también estuvo presente la Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum; el secretario de Salud, José Alcocer Varela; el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell; el canciller Marcelo Ebrard; los comandantes de las Fuerzas Armadas; así como representantes del Teletón: ninguno usó cubrebocas.

A la fecha, el Estado de México es la entidad que ocupa el segundo lugar nacional en contagios de COVID-19 .

Con base en el corte de las 20:00 horas de ayer, la Secretaría de Salud del Estado de México reportó que en la entidad suman 6,155 casos positivos al coronavirus, mientras que 506 decesos.

Nezahualcoyotl, Ecatepec y Naucalpan son los municipios más afectados por la enfermedad.

Coronavirus en Estado de México al 12 de mayo Foto: Twitter / @alfredodelmazo

En este sentido, según los conteos oficiales, la entidad mexiquense forma parte de los cinco estados más afectados, en cuanto a personas fallecidas por la enfermedad, ocupando la tercera posición.

En tanto, Gabriel O’Shea Cuevas, secretario de Salud mexiquense, informó en un comunicado que 2,326 pacientes ya han sido dados de alta; sin embargo, todavía hay 7,528 casos sospechosos y 7,296 personas han dado negativo.

De igual manera, el Estado de México es el único que realiza un corte del número de contagios en la noche, a fin de permanecer constantemente actualizados en cifras.

¿Por qué AMLO no usa cubrebocas?

“No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, y él tiene una explicación de por qué, pídansela”, explicó el pasado 29 de abril a los representantes de medios de comunicación.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante el inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

López Obrador explicó ese día que se siguen las recomendaciones sanitarias, pero si se complica se suspenderían. También aseguró que su estado de salud es bueno, atiende las recomendaciones como la sana distancia, además de seguir con un tratamiento médico debido al infarto que sufrió en diciembre del 2013.

"Yo me cuido y estoy bien de salud, me tomo mis pastillas. Como ustedes saben a mí me dio un infarto y a partir de entonces tengo tratamiento médico, pero estoy bien, no tengo ningún problema de salud, bueno soy hipertenso pero controlado, y como me mantengo ejercitado, porque también aquí estoy caminando y hago ejercicio, pero sobre todo la mente. Entonces, me ayuda mucho eso”, expresó.

“Ya le tengo cariño a las mañaneras, ya me acostumbre, ¿no les gusta que hagamos esto?. Por prevención , si se complica desde luego (se suspenderían las conferencias). Aquí la regla es no pasar de 50 (personas en la sala) y sana distancia, cuidarnos, ya nuestros compañeros de más edad no asisten, hacen bien en cuidarse", indicó el mandatario mexicano respecto a cancelar las mañaneras por prevención.

