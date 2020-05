Compañía energética donó insumos médicos y ventiladores para el combate al coronavirus en CDMX

(Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Iberdrola donó ocho ventiladores y 600,000 insumos médicos como mascarillas quirúrgicas, caretas y respiradores KN95, al Gobierno de Ciudad de México, la entidad del país más afectada por la pandemia del coronavirus.

"Nuestro compromiso con México es total y queremos apoyar al país a enfrentar los retos de esta pandemia. Por eso estamos realizando una intensa campaña para sumar nuestros esfuerzos a los del sector público", afirmó Enrique Alba, director general de Iberdrola México, en un comunicado.

México está en la fase más crítica del brote de COVID-19 al totalizar 36,327 casos, de los que más de una cuarta parte están en la capital del país, que acumula 9,737 contagios.

Ciudad de México también registra 796 decesos, el 22.97% de los 3,465 a nivel nacional.

"Estamos, de acuerdo a las proyecciones, en la semana más difícil en la Ciudad de México, en el Valle de México, y tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%", informó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante este panorama, Iberdrola México realizó esta campaña para "entregar material sanitario al personal médico y a los trabajadores que desempeñan actividades esenciales", de acuerdo con Alba.

En la capital mexicana, esta nueva ayuda se suma a la ya entregada de 40,000 mascarillas quirúrgicas, respiradores N95 y overoles de protección al Servicio de Transportes Eléctricos y Protección Civil, precisó Iberdrola.

La compañía también avisó de un próximo donativo material al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital.

Estos donativos son parte de un plan de 30 millones de pesos (USD 1.25 millones) en material sanitario ofrecidos por la empresa energética desde el mes pasado.

Entonces, Iberdrola México también informó de un plan de acción para garantizar la salud de sus más de 1,300 colaboradores y contratistas, además del suministro eléctrico.

A nivel nacional, Iberdrola ha entregado más de 270,000 insumos médicos en diversos estados del país como Baja California, Coahuila, Durango, Querétaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.

También ha repartido 1,500 despensas con alimentos y productos de higiene a familias en la Huasteca Potosina, ubicada en el estado de San Luis Potosí, y 500 en Cuyoaco, Puebla.

En los próximos días entregará 2,500 despensas más en Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Ante la baja en la transmisión de COVID-19 en algunos estados, no conviene confinamiento generalizado: López-Gatell

La culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia está establecida para el próximo 30 de mayo (Foto: AP/Fernando Llano)

Durante el informe diario sobre coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que el confinamiento o la cuarentena no serán necesarios al concluir con el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia establecido para el próximo 30 de mayo.

Desde el salón de tesorería del Palacio Nacional, López-Gatell informó que algunas demarcaciones se encuentran en la fase de descenso de transmisión de coronavirus, por lo que al terminar la estrategia que lleva 50 días de implementación, se mantendrán únicamente algunas medidas locales donde el contagio permanezca activo. El funcionario argumentó:

“Tenemos que preparar la salida de la Jornada Nacional de Sana Distancia porque está programada para terminar el 30 de mayo. ¿Qué va a pasar? No quiere decir que nos quedemos sin intervenciones de prevención o seguridad sanitaria. Lo que quiere decir es que a no es conveniente mantener una intensidad de confinamiento generalizada cuando existe una importante disparidad entre zonas en su intensidad de transmisión (de COVID-19)”.

Las zonas que han alcanzado su acmé o fase de mayor intensidad de coronavirus son Villahermosa, Tabasco; Cancún, Quintana Roo; Tijuana, Baja California, y Culiacán, Sinaloa (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Además, López-Gatell señaló que actualmente cuatro ciudades tienen una tendencia a la baja en transmisiones de coronavirus y que próximamente se incluiría dentro de este grupo la Ciudad de México, también informó sobre algunas otras que se mantienen a la alza y muchas que no presentan casos de contagio en este momento. “Ya no es conveniente mantener una intensidad de confinamiento generalizada porque existe una importante disparidad entre las zonas en su intensidad de transmisión. En cinco ciudades la curva va hacia abajo, en otras los casos están en ascenso y algunas no tienen contagios.”, indicó el subsecretario.

El funcionario señaló que se están analizando alrededor de 990 municipios, no obstante, sólo una tercera parte podrá reactivar actividades a partir del 17 de mayo. “Municipios en términos generales son novecientos noventa y tantos, prácticamente mil pero no son los que se van a abrir sino los que se están estudiando”, en cuanto al porcentaje, el funcionario señaló que será “la tercera parte”.

