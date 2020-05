No, The Economist no consideró a López Obrador como uno de los mandatarios más calificados en el combate al COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO, 11MAYO2020.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, durante el inicio de la conferencia matutina en Palacio Nacional. Lo acompañan Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo. (Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro)

En la habitual conferencia “mañanera” de este lunes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reportero, al inicio de una pregunta, afirmó que la publicación inglesa The Economist consideró a López Obrador como uno “de los mandatarios mejor calificados a nivel mundial” ante la pandemia del COVID-19. Pero, ¿realmente fue así?

Algunos medios mexicanos (y usuarios en redes) retomaron un artículo publicado por The Economist –en el que se incluye a López Obrador como uno de los gobernantes que ha mejorado su nivel de aceptación ciudadana– asegurando que ese medio reconocía al presidente mexicano como uno de los líderes “en el Top de políticos en el manejo de la pandemia”.

Lo que The Economist publicó

El pasado 9 de mayo, el medio inglés especializado en economía publicó un artículo titulado “Covid-19 has given most world leaders a temporary rise in popularity” (Covid-19 ha dado a la mayoría de los líderes mundiales un aumento temporal de popularidad).

En ese texto abundan en que, a diferencia de otras ocasiones en las que la aparición de plagas ha fulminado la aceptación de los ciudadanos hacia sus gobernantes, con el nuevo coronavirus se observa un efecto contrario.

“Today, voters have rallied round leaders who took covid-19 seriously”, sentencia el artículo. Una frase cuya traducción sería “Hoy los votantes (encuestados) se han reunido alrededor de los líderes que tomaron en serio el covid-19”, pero precisamente usan frase “rallied round” como un mero juego de palabras, en referencia al “ralling-round-the-flag”, un término político utilizado para señalar como las crisis en Estados Unidos han servido a varios gobernantes a aumentar su popularidad.

“Los políticos que tomaron la enfermedad en serio, han visto, en general, un aumento en las calificaciones de aprobación”, también reseña el artículo.

Pero basan esa afirmación en los resultados de una encuesta, es decir, no es que ese medio, de su propia voz, esté realzando a los gobernantes mencionados en el texto como “los mejor calificados” en el combate al COVID-19 .

The Economist señala que el sitio de encuestas estadounidense Morning Consult descubrió que un grupo de diez políticos ha disfrutado de una ganancia promedio de nueve puntos porcentuales desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia el 11 de marzo, destacando que este cambio se ha notado más en Australia, Canadá, India y Alemania.

En cambio detallan que en el caso de AMLO y Trump –aunque sí están en el grupo de esos 10 gobernantes– los rebotes en el porcentaje de aceptación ciudadana “han sido modestos” .

Gráfico publicado en el artículo de The Economist

Lo que sí han dicho

Precisamente The Economist publicó un artículo editorial el pasado 16 de Abril titulado “Mexico’s bazooka-shy president”, cuya traducción literal no tiene mucho sentido, pero el título hace referencia a que el presidente de México no se anima a utilizar el recurso conocido como “bazucas fiscales” –condonación o reducción de impuestos por parte del gobierno– para hacer frente a la crisis económica por el COVID-19, como grandes potencias lo están haciendo.

En ese texto, el medio inglés, destaca entre otras afirmaciones: “Su terquedad (de AMLO) puede empeorar lo que podría ser la recesión más profunda de México en casi un siglo”; “Los gobiernos de todo el mundo están luchando contra las recesiones con ‘bazucas fiscales’. López Obrador, se ha resistido”; “En las cuatro semanas hasta el 6 de abril, México perdió 347,000 empleos formales, más que el total creado en 2019”.

Incluso, mencionan que la recesión económica a la que se adentra México “seguramente empujará hacia abajo” la popularidad del mandatario mexicano.

En conclusión, no es que The Ecomomist reconociera a López Obrador como uno de los políticos en el Top del manejo de la crisis por la pandemia del COVID-19. Solo reportaron que, de acuerdo a una encuesta, había subido su nivel de aceptación ciudadana desde que fue declarada la pandemia.

