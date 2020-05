“Mercantilismo médico”: el sector salud rechazó las declaraciones de AMLO y exigió una disculpa pública

El pasado 10 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en conferencia que anteriormente, en lo que llamó “el periodo neoliberal”, los trabajadores de salud solo buscaban enriquecerse. Sin embargo, hoy en día, son todos ellos los que luchan en la primera línea de batalla cotra la pandemia de coronavirus en México

El mercantilismo que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes de los médicos que solo buscaban enriquecerse y cuando llegaba el paciente lo primero que hacían era preguntarle ¿Qué tienes? – no pues es que me duele acá doctor – No, ¿qué tienes de bienes?