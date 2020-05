Narro Robles quisiera ver a Hugo López-Gatell y Jorge Alcocer con los especialistas de la salud en los sitios de contagio por coronavirus

José Narro Robles (Foto: Cuartoscuro)

José Narro Robles, ex rector de la UNAM y ex secretario de salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha mantenido una postura crítica hacia la forma en que se manejan los temas de la pandemia por coronavirus desde el sector salud, al grado de asegurar que los datos presentados mienten.

Ahora, el ex funcionario público mexicano reveló que le gustaría ver al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, así como al secretario de Salud, Jorge Alcocer o a otros protagonistas de la emergencia sanitaria en la línea de batalla con personal médico.

El también exmilitante del Partido Revolucionario Institucional reveló en una entrevista con El Universal que “le hubiera gustado tener un secretario mucho más proactivo, que estuviera más presente".

Ante la pregunta sobre cómo califica el funcionamiento de los servicios de salud, José Narro aseguró que hubiera preferido que tanto el subsecretario como otros funcionarios que van a las conferencias en Palacio Nacional, estuvieran en los sitios de contagio.

“Lo digo con mucha honestidad y como un comentario crítico que obedece a la realidad: a mí me hubiera gustado ver la presencia del secretario de salud, ¿dónde está el señor secretario? Él es el secretario, él es la autoridad”, dijo al medio de circulación nacional.

Aseguró, además, que no hay un mando claro y que “le hubiera gustado un liderazgo más ganado, no en la derivación de mando burocrático, sino en el de otra naturaleza, una actitud ganada por respeto, por la convocatoria, por la sumatoria, no por la división”.

Recalcó que en una batalla contra un virus, una bacteria, una epidemia, calamidad o desastre, el país debería contar con un general, mandos medios y una tropa.

Por otra parte, aseguró que el Consejo de Salubridad General tampoco ha tenido una presencia activa, pero es justo en esta clase de problemas cuando se ameritan conducciones colegiadas y una persona que transmite “lo que personalmente piensa, le parece, dice o hace” (en referencia a López-Gatell).

José Narro Robles (Foto: Cuartoscuro)

Esta no es la primera que José Narro expresa sus críticas de manera abierta contra el sistema de salud mexicano, pues incluso ha presentado sus propios gráficos y estimaciones sobre el tema del COVID-19 para demostrar sus argumentos.

Una guerra de declaraciones nació cuando Narro cuestionó la verdad tras la famosa frase de López-Gatell “aplanamos la curva”. El ex rector de la UNAM aseguró que dicha afirmación y otras como “se ha domado la pandemia”, eran prácticamente imposibles de hacer cuando los datos demuestran el duro crecimiento de cifras a diario.

El dato más fuerte que puso sobre la mesa fue que en tan solo 5 días, el país alcanzó los 6 mil 500 casos positivos nuevos de coronavirus, lo cual no consideró que fuera congruente con las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“¿De verdad aplanamos la curva?”, fue la pregunta del ex secretario de salud. Incluso presentó gráficas que demostraban matemáticamente su punto y así no dejarle lugar a las dudas.

Por último, aseguró en una entrevista para Milenio que el sector salud en el país “no estaba preparado, no había equipo, no había ventiladores ni protocolos” y le dijo a López-Gatell que “con dolo o no, es mentira si usted dice que está preparado y no lo está”.

MÁS SOBRE EL TEMA:

“Las cifras de López-Gatell no cuadran”: la crítica de José Narro a los datos oficiales sobre COVID-19

Entre cifras de “mentira” y hospitales “abandonados”: así se criticaron José Narro y López-Gatell

Ricardo Monreal salió en defensa de López-Gatell y le recomendó a José Narro “ser cuidadoso”

Coronavirus en México hoy: suman 3,353 muertos y 33,460 casos confirmados