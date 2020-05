Coronavirus en México: las tres notas que debes leer

Según las cifras de la Secretaría de Salud, la cifra de fallecidos superó las 3 mil, mientras que hay 31,522 casos positivos por COVID-19 (Foto: SSA)

Las autoridades sanitarias de México actualizaron los datos relacionados con la pandemia de coronavirus que cada día incrementa en sus cifras de contagios en todo el país. Hasta el momento, el gobierno registró 31,522 casos positivos y 3,160 defunciones causadas por el COVID-19.

Después de que medios internacionales criticaran la cantidad de cifras que expone a diario el equipo a cargo del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, este declaró que “es muy difícil garantizar que las causas de muerte por problemas respiratorios sean causados exclusivamente por COVID-19”, tras lo cual aceptó que es posible que la cifra es mucho más alta argumentando que las pruebas que se realizan para los cuerpos toman 3 días para poder los resultados.

López-Gatell también dijo que el gobierno de México no ocultó cifras relacionadas con el COVID-19, argumentando que “muchos pacientes llegan a los centros médicos en condición crítica por lo que no es posible llevar a cabo una prueba de laboratorio, por lo que después de que esos pacientes fallecen, toma tiempo hacerles las pruebas.”

También se refirió a lo publicado por los medios y dijo que “me llama la atención que hoy 8 de mayo, fecha en que hemos anunciado que esperábamos tener el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas seguidas de una amplia difusión de varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los mas activos”

El subsecretario declaró que el gobierno mexicano no oculta información sobre los casos positivos y de defunciones como señalan algunos medios internacionales ‌ (Foto: Secretaría de Salud)

Como se mencionó antes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaró que el gobierno mexicano no esconde cifras sobre el número de pacientes positivos por COVID-19, esto luego de que diarios internacionales como The New York Times, El País y The Wall Street Journal publicaran notas en las que argumentan que la cifra de contagios presentada por las autoridades no es correcta y que podría haber una cantidad tres veces más alta de lo registrada de contagios y defunciones relacionadas por la pademia.

Además, invitó a que los reporteros de los medios internacionales se hicieran presentes en la conferencia para que puedan aclarar las dudas que tengan en relación con la enfermedad. Sumado a esto presentó el formato que deben llenar las autoridades sanitarias y que fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, para que se hagan las dictaminaciones por comités técnicos que son los que definen si la enfermedad coincide con lo establecido sobre COVID-19.

También se refirió a que se le hace sospechoso que varios medios de comunicación hayan publicado esa misma nota en el mismo día, aunque refirió que la conferencia y la labor de los trabajadores de salud no es un motivo político sino meramente técnico por lo que se refirió a que hay “partidos políticos o personas que buscan posicionarse criticando las cifras publicadas por las autoridades sanitarias

Medios internacionales publicaron artículos en los que señalan al gobierno mexicano de ocultar las "cifras verdaderas" de positivos y defunciones relacionadas con el COVID-19 (Foto: Cuartoscuro.)

El tema causante de toda la controversia entre las autoridades sanitarias fueron una serie de artículos publicados por distintos medios de comunicación internacionales, como el prestigioso diario The New York Times,los cuales dudaban de las cifras otorgadas por las autoridades y con entrevistas de supuestas fuentes en hospitales, en los que se argumenta que las cifras oficiales no son precisas y que podría haber tres veces la cantidad informada, es decir alrededor de 600 mil casos positivos por COVID-19.

El artículo de The New York Times declara el gobierno mexicano no ha informado de “cientos, posiblemente miles” de muertes por el nuevo coronavirus en la Ciudad de México e incluso ha ignorado a funcionarios que han contado más fallecimientos de los reconocidos públicamente.

Para la doctora Giovanna Ávila, quien trabaja en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, en Iztapalapa, la situación dentro y fuera del lugar es muy diferente: “Es como si viviéramos los doctores en dos mundos distintos, uno es dentro del hospital, donde los pacientes están muriendo y están muy graves y el otro es cuando salimos a la calle y vemos a la gente caminar, despreocupada, viviendo su vida normal sin idea de qué tan grave es la situación”.

Nilanjan Chatterjee, profesor del departamento de bioestadística de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad Johns Hopkins, comentó al diario que la curva en México “tiene una cola larga, y el número de muertes no cae a cero en ningún momento del futuro cercano”, además de que el gráfico utilizado en este país “es inconsistente con las formas de la curva en otros países”.

