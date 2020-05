Sin dinero ni opción de regresar a casa, estudiantes mexicanos varados en Argentina

Cientos de mexicanos aún continúan varados alrededor del mundo sin poder ser repatriados. Debido al cierre de vuelos en avión o por carretera les ha sido imposible regresar a México. Es el caso de tres estudiantes que se quedaron en Argentina sin poder salir, se encuentran desesperados por la falta de dinero, aislados y con opciones inciertas.

El primer caso es el de Néstor Morales Recinos, un estudiante de la Universidad Estatal de Sonora (UES), radica en Hermosillo, Sonora, tiene 21 años, es hijo de jornaleros originarios de Chiapas que laboran en el Poblado Miguel Alemán desde hace 18 años y por quienes se ha esforzado en sus estudios de nivel superior.

Los planes de Néstor eran estar en Argentina hasta junio próximo donde logró un intercambio estudiantil, no obstante, el destino no le favoreció y desde su arribo, el pasado 7 de marzo, tuvo carencias en cuanto al hospedaje que le ofreció la escuela y los alimentos en mal estado. Actualmente, vive en un hotel sin refrigerador ni estufa para poder preparar alimentos.

“Primero no tenía dónde quedarme porque estaba en el departamento de extranjeros que vienen, pero había puras mujeres y me dijeron que no podía quedarme con ellas porque estaba muy chico y me pasaron a este hotel donde me estoy quedando ahorita y me dijeron que me esperara que me iban a conseguir un departamento, pero se complicó cuando vino el tema de la cuarentena”, explicó.

Señaló que su intención es regresar a Hermosillo porque la Universidad no está impartiendo clases debido a la contingencia sanitaria, pero a la fecha no ha tenido apoyo por parte de la institución para trasladarlo al aeropuerto de Buenos Aires, donde tomaría el vuelo a México.

“Yo cuando me vine para acá tenía programado el viaje de regreso el 18 de junio y la semana pasada me lo cancelaron y me dijeron que no podía hacer cambios hasta después del 1 de septiembre, pero no creo poder estar aquí hasta entonces, de hecho, no puedo porque tengo clases en agosto”, dijo en el portal local Uniradio Noticias.

El pasado 3 de mayo salía un vuelo a México, el cual Néstor pretendía tomar, pero la universidad en Argentina no proporcionó los medios para su traslado, según señaló, y, por el momento, él no cuenta con solvencia económica para moverse del lugar.

En su desesperación por la falta de comida y el poco dinero que le queda, solicita apoyo a las autoridades del Gobierno de Sonora para que lo ayuden a regresar con su familia a Hermosillo.

Melissa Zulette es de Tijuana y está en Mendoza

En la ciudad de Mendoza, en el lado oeste de Argentina, ya casi en la frontera con Chile, la estudiante tijuanense Melissa Zulette Arenas cuenta que compró su vuelo de regreso para salir desde Santiago de Chile porque le resultaba mucho más práctico que recorrer mil kilómetros hasta Buenos Aires.

Pero el gobierno de Sebastián Piñera también restringió los vuelos hasta el próximo 1 de junio, y peor aún, también decretó medidas que restringieron el acceso al país a extranjeros no residentes durante la emergencia sanitaria.

Es decir, ni Chile ni Uruguay fueron opción. Y Brasil, uno de los países más afectados por el coronavirus en Sudamérica, con más de 135,000 infectados tampoco lo era.

“Esperamos una respuesta de la embajada”, dijo también al portal Animal Político.

La limitación de las fronteras y las prohibiciones de vuelos en otros países cercanos no hacían el viaje por carretera una opción viable Foto: (Archivo)

Fernando de 24 años es de Chetumal

Fernando Hernández tiene 24 años, es de Chetumal, y llegó a Buenos Aires en octubre del año pasado para estudiar una maestría en derechos humanos que debía durar diez meses, hasta agosto de este año.

Sin embargo, la pandemia se atravesó y se quedó varado entre las paredes de un departamento en Buenos Aires que renta con otros dos roomies, que también están atrapados.

Fernando ya tenía listo su vuelo de regreso para inicios de agosto. El problema es que la Universidad de San Martín, en Buenos Aires, interrumpió las clases por la pandemia y hasta hace apenas unas semanas les dio la autorización para reanudarlas en línea, desde México, pero quedó atrapado por la restricción de vuelos, explicó al portal señalado.

Mexicanos repatriados de Brasil Foto: (Cancillería)

Más de 10,000 mexicanos siguen varados en el mundo

El canciller Marcelo Ebrard informó la semana pasada del retorno a México de 246 connacionales que estaban varados en Argentina a causa de la pandemia del Covid-19, sin embargo estos tres estudiantes no pudieron comunicarse con la embajada antes y no pudieron regresar en ese vuelo.

Hasta el momento 10,997 mexicanos han podido regresar desde diversas partes del mundo.

Ebrard agradeció la intervención de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días en México y a la Embajada en Argentina sus gestiones para que los ciudadanos pudieran retornar a sus hogares con su familia; se trata de 136 misioneros y 110 turistas y estudiantes.

"Gracias a esta colaboración se pudo repatriar a un gran número de estudiantes mexicanos en situación de vulnerabilidad, respetando los protocolos de protección consular, apoyando también a las familias mexicanas, menores de edad y personas con padecimientos crónicos graves”, destacó la representación diplomática mexicana en Argentina.

Algunos mexicanos que pudieron ser repatriados desde Argentina hace dos semanas Foto: (Archivo)

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hasta el viernes de la semana pasada también retornaron dos connacionales procedentes de Italia, 60 de Costa Rica y 23 de Panamá.

“Llegaron 197 personas repatriadas, en primer lugar, de Bolivia llegaron 83 mexicanos que estaban allá; segundo lugar, Perú, 77; tercer lugar, Trinidad y Tobago, que hubo que hacer una operación específica porque es muy complicado viajar de allá para acá”, detalló.

El titular de la SRE afirmó que también se rescató a dos mexicanos, uno de Filipinas y otro de Nepal, así como a otros que se encontraban en India y unos más en Emiratos Árabes Unidos.

Mexicanos repatriados desde Costa Rica Foto: (Cancillería)

“Nos faltan dos 1,826, hay 803 en lugares donde sí hay todavía vuelos comerciales, hay 905 en donde hay restricciones a los vuelos, 1,118 no hay vuelos, y hacen un total de dos mil 826 personas que nos han hecho el favor de registrarse para que los tengamos ubicados”, afirmó Ebrard.

Alrededor de 3,011 mexicanos permanecen aún varados, 1,365 en países donde están prohibidos los vuelos comerciales. Hay 905 en donde hay restricciones a los vuelos, mil 118 no hay vuelos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El número de repatriados a México es de 8,880

Marcelo Ebrard reconoció que más de 300 mexicanos han muerto en EEUU por coronavirus; la mayoría eran de Puebla

El más triste regreso a casa: buscan repatriar cuerpos de 108 mexicanos fallecidos en EEUU por coronavirus